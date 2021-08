Linda Pérez y Yomaira Cohen aportan dos diplomas en Tokyo 2020

Linda Pérez junto al guía Álvaro Casianni en los 400m T11 y Yomaira Cohen en el impuslo de bala F37, sumaron par de diplomas paralímpicos en Tokyo 2020 para Venezuela, abultando la cuenta de pergaminos a cinco en total en el cuarto días de acciones de la magna justa del deporte adaptado en la capital nipona.

Loading...

Foto: Referencial

Linda Pérez y su guía Casianni sumaron el cuarto diploma paralímpico de Venezuela en Tokio 2020, tras arribar en la cuarta posición en la prueba de los 400m T11, en la que registraron el tercer mejor tiempo personal en competencia: 57.71.

“Nos vamos con ese sabor amargo porque estuvimos muy cerca de la medalla, pero aún nos queda camino por recorrer y mucho qué hacer en estos Juegos Paralímpicos”, explicó Pérez, quien junto a su hermana Paola, forman una de las duplas de velocidad más fuertes en Tokyo 2020.

Yomaira Cohen, en su tercera expedición paralímpica, sumó un nuevo diploma - el quinto de Venezuela en suelo asiático-, a su cuenta personal al emular su posición final alcanzada en Río 2016: sexto lugar.

La zuliana de origen Wayú terminó en el sexto lugar con un mejor lanzamiento de la bala (F37) en 10.16m, su mejor marca; de una temporada que la ubica como tercera del mundo, tras una serie que inició en 9.13m y continuó en 9.56, 9.90, 10.16, 9.65 y que cerró en 10.15.

El oro fue para la neozelandesa Lisa Adams, quien estableció nuevo récord paralímpico de 15.12, la plata y bronce para las chinas Na Mi (13.69) y Yingli Li (13.33).

Yomaira cosechó par de diplomas en Londres 2012 (jabalina y disco) y fue cuarta en la jabalina de Río 2016. “Sin duda alguno no era lo que estábamos buscando pero mejoré mi marca esta temporada y eso me hace feliz. Aquí hay rivales muy fuertes, pero sé que con esta competencia me mantendré en buenos puestos en el ranking mundial”.

elsiglo

Comparte esto:

Tweet

Telegram

WhatsApp



Me gusta esto: Me gusta Cargando...