En el casco central de Maracay, la mayoría de los comercios se encontraban abiertos en la jornada de ayer, a pesar de ser un feriado, específicamente 5 de Julio, lo que demuestra la tendencia creciente de ignorar estas fechas patrias por parte de los comerciantes, necesitados de aumentar las ventas y aprovechar las semanas flexibles al máximo.

Con respecto al tema, Lia Bisbal señaló: "Ya tenemos casi dos años con la pandemia, además de la situación país nos ha llevado a cambiar nuestra dinámica de trabajo, tenemos un horario que hay que cumplir y no nos queda de otra que trabajar, inclusive los días domingo".

Asimismo, Bisbal relató que "anteriormente, cuando éramos felices, los días feriados se compartía en familia, se agarraba el puente para ir a la playa y descansar un poco del ajetreo del trabajo".

En este sentido, César Lanz comentó que "la situación económica del país ha cambiado mucho, la pandemia nos ha limitado en nuestros horarios de trabajo, ya no se puede estar abierto hasta las 6:00 de la tarde, por ejemplo, eso merma las ventas. Es por eso que ya no hay, ni 5 de Julio ni nada de feriado, simplemente hay que trabajar".

De la misma opinión es Jesús Anzola, quien aseveró que "la situación es la que nos ha obligado a vivir el día a día. Para sobrevivir hay que trabajar. Anteriormente era más factible agarrar esos días o puente, ahora simplemente si no se labora no se come, así de sencillo".

Definitivamente, aquella tradición venezolana de tomar días libres de "puentes" para descansar o salir de paseo a las playas, campo o montañas, quedó atrás, pues los comerciantes prefieren producir y producir.

