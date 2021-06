El artista puertorriqueño Farruko anunció su regreso a los escenarios en el tour "LA 167", que lo llevará a 14 ciudades de Estados Unidos y Puerto Rico, a través de un comunicado divulgado este lunes.

Loading...

Foto: Archivo

El comunicado destaca que a principios de este año Farruko consolidó su posición en el mundo de la música con su doble lanzamiento titulado "Premium", que incluye sus dos canciones: "Oh Mama", con Myke Towers, y "XOXA", con El Alfa.

Farruko aparece este verano en la banda sonora recientemente lanzado de F9, la próxima película de la franquicia Fast & Furious, interpretando "Rápido" junto con Myke Towers, Amenazzy y Rochy RD.

"Estoy muy emocionado de poder volver a los escenarios después de estar fuera por más de un año debido a la pandemia. Además, estoy muy feliz porque esta será mi primera gira por las arenas más importantes de los Estados Unidos", destaco Farruko.

GIRA

"Con esta gira les estaré devolviendo el ánimo a todos mis fanáticos que durante este tiempo que el mundo estuvo paralizado, siguieron conectados con mi música. Les prometo brindarles un show lleno de mucha energía y mucha buena música como todos ustedes se lo merecen", destacó.

Farruko trabaja actualmente en su álbum "LA 167", que se lanzará a finales de este año.

"LA 167", que es presentado por la compañía de entretenimiento y medios Loud And Live, recorrerá los principales estados de EE.UU. incluyendo California, Texas, y Florida, entre otros, empezando en en su natal Puerto Rico en febrero de 2022.

"No hay generación que no disfrute de la música de Farruko. Para Loud And Live es un orgullo poder colaborar nuevamente con un artista tan creativo. El último concierto presencial que realizamos antes de la pandemia fue de Farruko en su gira 'Gangalee' en la ciudad de Miami en enero 2020; y tener la oportunidad de entregarles a sus fans ésta experiencia un año después en vivo nos llena de emoción y orgullo"; dijo Nelson Albareda, director ejecutivo de Loud And Live.

Los boletos salen a la venta este viernes 25 de junio; a las 10:00 hora local de cada ciudad (con la excepción de San José, California, a las 11:00).

EFE

Comparte esto:

Tweet

Telegram

WhatsApp



Me gusta esto: Me gusta Cargando...