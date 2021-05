"Ni huevos, ni carne, ni queso" se compra con nuevo salario

Durante la reciente jornada del Día Internacional del Trabajador, el Ejecutivo Nacional, a través del ministro del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo Eduardo Piñate, anunció el aumento de casi 300% del salario, situación que no cayó bien ante la ciudadanía en general, porque "sacando cuentas" no alcanza para comprar un kilo de carne, por mencionar un rubro.

"Entra en vigencia un incremento del salario mínimo a 7 millones de bolívares, más el bono alimentación", subrayó entonces el ministro Piñate.

Y de acuerdo a las operaciones matemáticas en consideración a la divisa norteamericana, el nuevo aumento equivale a 2,5 dólares.

El salario aumentó 288,8% respecto al vigente de 1,8 millones y que complementa con un bono de alimentación de "3 millones de bolívares, para llegar a un "ingreso mínimo de 10 millones de bolívares".

"Esto no tiene padrote" expuso Adolfo Pérez, de oficio mecánico. "Me estoy enterando del nuevo aumento y esto es para no creer; realmente no sé dónde vamos a parar", precisó.

Pérez indicó que el Gobierno por intermedio de Piñate deja ver que "está haciendo una gran cosa", pero sinceramente "y sin caer en politiquería, hacen poco".

Qué me digan, mencionó el mecánico, qué puedo comprar con este nuevo sueldo, si un cartón de huevos tiene un valor por encima de los 10 millones y "ni se diga de la carne".

Sobre el tema, Rodrigo Arango, un jubilado de la educación, puntualizó que ese salario es insuficiente para comprar "el salao".

"A mi me gusta que me hablen claro y por ello hablo claro. Si un kilo de carne está en 3.75%, que al cambio de nuestra moneda oscila entre los diez y medio millones de bolívares, entonces el sueldo de Maduro y Piñate sólo alcanza para comprar casi un kilito de carne. Pregunto, y qué más como después que se acabe el producto cárnico", resaltó Arango.

Betti Araujo aseguró que el poder adquisitivo del venezolano "de a pie" no se recupera de esta crisis y mucho menos le dan aliento para hacerlo. "De verdad quienes decidimos quedarnos aquí en el país somos valientes, pero nos gusta llevar bromas. Hemos sido muy tolerantes, porque pasa el tiempo y la gente del gobierno solamente se burla de nosotros. Ahora viene este nuevo aumento entre comillas, y dirán que es el número 26 que hacen, pero no alcanza para mucho. El sábado lo aumentaron y hoy lunes ya veremos los precios de todos los rubros, dará risa hablar en este momento del incremento del salario a diez millones de bolívares, cuando en pocas horas aumentará todo", precisó.

Enrique Pulido al respecto señaló, "noticia no tan buena nos han dado este 1° de mayo, caramba, la botaron de jonrón", añadiendo que ni huevos, ni carne y ni queso se podrá comprar con el nuevo salario. "No es que seamos malagradecidos, pero quién del gobierno de Maduro dará esas ideas tan fenomenales. Juegan con nosotros, con nuestra estabilidad emocional, porque la estabilidad económica ya la destruyeron. Dijo un día el desaparecido Chávez, a ponerse las alpargatas que lo que viene es joropo, pero aquí lo que viene es un híbrido de baile, entre joropo, urbano y break dance, toda una locura", argumentó Pulido.

Cuánto ganará el Presidente, se preguntó Alejandro Oviedo. "Cuánto ganará un diputado de la Asamblea Nacional, un gobernador, un alcalde o uno de esos buenos enchufados del gobierno? Caben las preguntas porque muchos de ellos, la mayoría, están gorditos, como que se comen más de tres platos de comida diaria. Y de verdad comen, porque pueden, porque ganan hasta diez veces más el salario mínimo anunciado; mientras eso ocurre, nosotros el pueblo, vivimos de la limosna", afirmó Oviedo, de profesión trabajador de la construcción.

Oviedo destacó que teme no poder llevar el sustento a su casa "por falta de money", acotando que cada día todo está peor. "No están dejando pocas salidas para echar adelante. Se jactarán diciendo, tremendo aumento del sueldo le hicimos, pero no nos va ayudar en mucho. Esto desespera, es como alegría para hoy y tristeza para mañana. Nos están golpeando muy duro, el gobierno lo sabe, que Dios los perdone", aseguró el trabajador para finalizar.

HB. | elsiglo

