Cuenta la leyenda que cuando un califa Fatimí llegó a El Cairo en una oscura noche del mes sagrado musulmán del Ramadán, los cairotas le recibieron con unos farolillos para iluminar su camino. Más de mil años después, un enorme farolillo de 16 metros de altura sorprende a los vecinos de la capital.

No es sólo su tamaño, sino el hecho de que ha aparecido en el popular barrio de mayoría cristina de Shubra, en el norte de la capital, y su creador afirma que es el más grande de Egipto.

Nader Alfy, un comerciante cristiano de 24 años que participó en la construcción de este ornamento en los últimos días, cuenta a Efe que trabajó en su construcción durante más de un mes junto a 15 otros cristianos coptos, comunidad religiosa que representa más del 10 % de la población del país musulmán.

"Los vecinos musulmanes estaban muy contentos y alegres de vernos en la calle fabricando el farolillo, hacían fotos y selfies durante el proceso y se ofrecieron a ayudarnos porque estaban muy felices por esta iniciativa", asegura Alfy.

La estructura de este enorme farolillo es de metal y consta de una base y una parte superior que fue soldada con la ayuda de una grúa. Una tela cubre el amasijo de hierros y una red de luces LED lo ilumina en las noches de Ramadán.

Para Alfy, que unos cristianos sean los encargados de construir el ornamento más característico del mes sagrado musulmán no resulta extraño porque -en su opinión- es un símbolo de la coexistencia y la "unidad" entre religiones y, en especial, "entre vecinos".

Sin embargo, los cristianos egipcios suelen denunciar la discriminación que sufren en muchos ámbitos, por ejemplo para acceder a puestos en el Gobierno y en el Ejército, además de los repetidos ataques de los que han sido blanco, pero en el barrio de Shubra la convivencia ha sido en general pacífica en los últimos años.

Al otro lado de la calle, Peter Zaki, el dueño de una tienda de juguetes, ha tomado una iniciativa similar y ha fabricado otro enorme adorno de 12 metros que representa la media luna, símbolo del islam, y una cruz cristiana.

"Es un símbolo de la unidad entre cristianos y musulmanes. Lo más especial es que esto está hecho por cristianos para nuestros hermanos musulmanes. Durante nuestras fiestas, los musulmanes también adornan las calles con símbolos (cristianos)", dice a Efe este comerciante copto de 34 años.

Zaki recuerda el enorme trabajo que supuso fabricar el objeto de 12 metros que, gracias a la colaboración de los vecinos, estuvo listo en tan sólo dos semanas.

El hombre se muestra orgulloso de su creación, sobre todo por su simbolismo, puesto que "la media luna y la cruz representan a todos los egipcios".

"Es un mensaje de que en Egipto no hay diferencia entre cristianos y musulmanes. Cualquier problema que suceda entre ellos no tiene nada que ver con las creencias y, sobre todo, el terrorismo no pertenece a ninguna religión", sentencia Zaki.

EFE

