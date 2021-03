"Aunque sea decretado flexibilización los ciudadanos deben cuidarse"

José Trujillo, médico toxicólogo, destacó que luego de un año de la llegada de la pandemia del Covid-19 a Venezuela, actualmente este es el país que presenta la cifra más alta de pacientes fallecidos en el área de salud, esto a consecuencia de la epidemia.

"Esto no es sólo lo más grave, sino que en estos momentos que han llegado las dos vacunas las cuales son las Sputnik V y la Sinopharm, tengamos los indicadores de vacunación más bajo de todo el continente, y además violando leyes que hablan de un esquema muy particular para la colocación de esta vacuna, como son las personas del sector salud, después los de la tercera edad y patológicas coexistentes".

El especialista manifestó que en Venezuela todos los sistemas han sido invertidos y los primeros vacunados fueron las personas que ocupan un cargo político, "en estos momentos todavía no se ha vacunado a las personas más sensibles a esta pandemia, como lo son los adultos mayores, ya que el Covid-19 ataca de forma más agresiva a ellos, y más ahora con las cifras que indican que estamos frente a una crisis humanitaria compleja, es una situación alarmante".

Trujillo recalcó que para aquellos que hablan de un aumento en las cifras de Covid-19, a su juicio era fácil de pronosticar, "es de recordar las fotos que se mostraron en sitios como La Guaira, carnavales de El Callao, Ocumare, Choroní y en Los Juanes, todo esto con el agravante de que no había distanciamiento social ni uso de mascarilla, por eso era previsible saber que el aumento de casos iba a ocurrir".

En cuanto a la posible flexibilización en Semana Santa, Trujillo destacó que el aumento de casos será peor, ya que es una semana completa, "representantes del Gobierno han manifestado su preocupación por el aumento de los casos, pero aquí hay que hacerle un llamado es a la población, ellos deben cuidarse, deben estar claros que el Gobierno no los va a cuidar y tampoco los van a vacunar, ya que todavía falta mucha gente de los sectores priorizados".

Asimismo, el galeno resaltó que los ciudadanos deben mantener el distanciamiento social, lavado de manos y uso de la mascarilla, "el gremio de la salud está preocupado y aunque varios expertos han explicado el porqué ocurre el aumento de casos positivos de Coronavirus, y siguiendo lo indicado por ellos, nos indica que la situación en la Semana Mayor será catastrófica".

Trujillo indicó que el sector salud ya se encuentra colapsado", son muchos los casos de Covid-19, ya no hay más sitio donde colocar los pacientes y lo peor es que las personas siguen creyendo que no pasa nada, por eso hacemos un llamado a la población a cuidarse, el Gobierno no está haciendo nada para que las cifras de infectados por Coronavirus disminuyan".

Por último, el profesional de la salud recalcó que aunque den la semana flexible los ciudadanos deben quedarse en casa y evitar contagios, "muchas personas no saben que están contaminados con el virus y es de recordar que tenemos una variante que es más grave y todavía tanto en Londres como Brasil no han terminado de definir si esta cepa tiene efectividad con las vacunas que han colocado o si no tienen, algunos hablan que puede repetirse, por eso el llamado a la colectividad para que se cuiden".

MÓNICA GOITIA | elsiglo