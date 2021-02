Los "enamorados" no se animan a comprar perfumes

Los comerciantes especializados en el ramo de las fragancias, en sus presentaciones de spray, cremas y lociones, lamentaron que los tórtolos no se decidan a comprar un obsequio perfumado a su "media naranja".

Con respecto al tema, Verónica Parra señaló, "hasta ahora no hay ventas, a veces una que otra persona viene y se llevan algo para algún obsequio, no como en tiempos anteriores que el producto salía con más frecuencia, aún los enamorados no se han acercado a comprar sus fragancias".

Además, Parra acotó, "la situación está un poco dura y muchas personas prefieren es comprar comida, son en estos tiempos muy pocos los que quieren hacer un buen regalo".

Por otro lado, Wilmer Fonsi acotó, "las ventas están bastante bajas, no salen como antes, todo está bastante flojo; poco a poco esa tradición del Día de los Enamorados se irá perdiendo poco a poco".

No obstante, encargados de locales comerciales especializados en el ramo de los perfumes, dijeron que las ventas se mantienen de manera regular, gracias a las ofertas que ofrecen de manera constante.

De esta misma manera, Eilin Bello destacó, "a pesar de que las semanas flexibles se mueven un poco más que las radicales, las ventas se han mantenido regular, con frecuencia se llevan las promociones que siempre ofrecemos para estos días, que para algunos son fechas especiales".

Los precios de lociones y perfumes tanto de damas como caballeros varían según la calidad del producto que quiera adquirir el cliente; hay fragancias de casas reconocidas que ostenta desde 80 a 150$ el frasco del perfume.

También hay opciones en comercios de preparados de fragancias en el cual los costos oscilan desde 4 hasta 100$, según el tamaño del envase.

Entre tanto, los comerciantes siguen a la espera de sus clientes que quieran obsequiar una crema, splast, loción o fragancia de su gusto a la persona querida o en su defecto al amigo predilecto y preferido.

JOSÉ CARPIO G. | elsiglo

fotos | ARLENIS LÓPEZ (pasante)