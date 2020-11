Vecinos de la calle Carvajal de 23 de Enero piden arreglo de las calles

Los habitantes de la calle Carvajal del barrio 23 de Enero, municipio Girardot, tienen más de 2 años esperando que las autoridades municipales arreglen las calles y mejoren el alumbrado público.

María Liendo dijo que hace más de 7 meses solicitaron ante la Alcaldía de Girardot que revisaran los postes, ya que la mayoría de los bombillos estaban quemados o en su defecto permanecían encendidos durante el día y en la noche estaban apagados, dejándonos a merced de los amigos de lo ajeno.

“Los servicios públicos van de mal en peor, pero lo que más nos preocupa es la situación con el alumbrado público, es tiempo electoral y me imagino que son tan cara dura que vendrán a pedir voto con las calles dañadas y sin luz”.

Por su parte, Oscar Manuel Pinto Vargas dijo que hace 2 años y medio colapsaron las tuberías de aguas servidas, por lo que se vieron en la necesidad de solicitar su reparación.

“Efectivamente la municipalidad vino hizo la sustitución de la tubería, pero dejó eso allí sin asfalto sólo tierra fue lo que se le echó y el monte crece y crece en todo el medio de la calle como un florero y dentro del monte hay cualquier cantidad de basura que echan desde los carros, motorizados y hasta algunos vecinos de calles cercanas”.

Mencionó que en varias oportunidades él junto a sus vecinos han encontrado animales muertos dentro del monte que crece en la calle. “Si repararon la tubería lo más lógico es que después de cierto tiempo colocaran el asfalto para evitar un problema de contaminación ambiental, pues allí hay monte, basura y malos olores que se desprenden”.

SERVICIO DE TELEFONÍA Y CABLE PÉSIMOS

Otra de las quejas que manifestó Vargas es el mal servicio de la empresa Cantv y la televisión por cable los cuales no funcionan en ninguna de las calles del sector. “Pero estas empresas de comunicaciones sin pena alguna pasan puntualmente la factura de un servicio que no prestan. Y si no pagas en el caso de Cantv pierdes la línea sin opción de recuperarla y en el caso de la televisión satelital cobran 689 mil bolívares mensuales y no se ven los canales y si te cortan el servicio, la reconexión cuesta 7 millones de bolívares”.

Finalmente los vecinos hicieron un llamado a las autoridades competentes para que visite el sector y se pongan al día con los servicios públicos que están cada día peor.

IRIOS MÉNDEZ | elsiglo

fotos | JOEL ZAPATA