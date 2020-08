Deyna Castellanos da positivo a Covid-19

La jugadora Aragueña Deyna Castellanos no estará en la final de la Champions League femenino en conjunto con el Atlético de Madrid en vista de que dio positivo a Covid-19. Luego de realizarse las pruebas correspondientes de PCR.

El club de Fútbol informó que la venezolana esta bajo cuidados médicos y se encuentra aislada en su hogar tomando las precauciones necesarias.

Minutos después la deportista lo colgó a través de su cuenta en twitter.

“A todos los atléticos quiero decirles, este año por diferentes razones no he podido darles mi 100%, estaba muy ilusionada por competir, me sentía lista. Pero se que más pronto que tarde podré reponerle su cariño y apoyo con goles. Juntos lo lograremos” Mencionó.



Nota de Prensa