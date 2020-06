Los usuarios que pretendían trasladarse hacia los municipios foráneos se quedaron varados, mientras que buscaban desenvolverse dentro del municipio Girardot sufrieron para lograr su objetivo.

En lo que fue la primera jornada de confinamiento en el municipio Girardot, donde algunas personas que laboran fuera de Maracay no pudieron llegar a sus respectivos sitios de trabajo, debido a que el transporte no estaba autorizado a abandonar los límites del municipio, a excepción del municipio Linares Alcántara.

En este sentido, Marcos Pérez destacó, “nos quedamos varados desde las 7:00 de la mañana en la parada, los agentes policiales en vez de buscar la solución al pueblo, lo que hacen es evitar que uno se monte en las unidades, yo soy de Turmero y logré venir a Maracay a las 6:00 de la mañana porque me dieron una cola”.

Por otro lado, Henry González aseveró, “yo voy hacia Palo Negro y veo que esto es una situación verdaderamente crítica, nosotros necesitamos trabajar y el transporte también, uno no come una semana si y otra no; cómo hacemos con los niños para darle de comer si no vamos a trabajar”.

De esta misma manera, Yoreinni Vilchez dijo, “el Gobierno Nacional debe tomar medidas para poder permitir el traslado hacia otros municipios, necesitamos trabajar, me voy a tener que ir a pie porque no hay transporte”.

Asimismo. Talía Castillo señaló. “vamos en retroceso y llegar a la situación de antes, vamos a optar por caminar no me enteré de esta situación, ahora está colapsada la parada y no hay esperanzas de que pase un transporte”.

Además, Castillo resaltó, “si aquí en Venezuela hubiesen tomado la medida desde el mes de diciembre, nosotros no estuviésemos pasando por esta situación o quizás ya fuera más relajada que en este momento”.

Por otro lado, un chofer de la ruta Maracay-Turmero que no quiso ser identificado acotó, “esa medida fue de verdad radical, porque pudiésemos haber laborado con las medidas de seguridad; esto es una perdida para nosotros”.

En la avenida Constitución de Maracay con sentido hacia el municipio Mariño había muchas personas caminando por la ausencia del transporte público suburbano que cubre la ruta Maracay-Turmero.

Entre tanto, el Terminal de Pasajeros de Maracay estuvo cerrado y sin la permanencia de transporte publico, ni siquiera de las rutas urbanas que si estaban laborando.

JOSÉ CARPIO G. | elsiglo

fotos | JOEL ZAPATA