Rosalía busca coronarse en los Grammy como mejor nuevo artista

Los premios Grammy, considerados entre los galardones más importantes de la música, se entregarán esta noche en Los Ángeles (EE.UU.) en una gala presentada de nuevo por Alicia Keys y ante la que Lizzo, Billie Eilish, Lil Nas X, Ariana Grande, Lana del Rey y Rosalía parten entre los favoritos.

En el caso de la española Rosalía, podría convertirse en la primera cantante que graba en español premiada como mejor nuevo artista, aunque comparte nominación con Billie Eilish, que con 18 años ya ha hecho historia como la persona más joven en estar nominada a las cuatro categorías principales: álbum del año, canción del año, grabación del año y mejor nuevo artista.

Lizzo, con ocho menciones, lidera la lista de nominados a la 62 edición de los Grammy junto a Billie Eilish y Lil Nas X, con seis cada uno.

Los candidatos en la categoría estrella que premia al álbum del año son Billie Eilish (“When We Fall Asleep, Where Do We Go?”), Lana del Rey (“Norman Fucking Rockwell!”), Ariana Grande (“thank u, next”), Bon Iver (“I,I”), H.E.R. (“I Used to Know Her”), Lil Nas X (“7”), Lizzo (“Cuz I Love You”) y Vampire Weekend (“Father of the Bride”).

Las apuestas están muy reñidas y sitúan a Del Rey, aclamada por la crítica, Eilish y Grande, con mayor éxito comercial, entre las favoritas en una contienda sin un claro vencedor.

Por su parte, “Hey, Ma” de Bon Iver, “bad guy” de Billie Eilish, “7 rings” de Ariana Grande, “Hard Place” de H.E.R., “Talk” de Khalid, “Old Town Road” de Lil Nas X ft. Billy Ray Cyrus, “Truth Hurts” de Lizzo y “Sunflower” de Post Malone & Swae Lee se disputarán el gramófono dorado a la grabación del año

Entre las actuaciones, Rosalía, subirá al escenario tras arrasar en los Latin Grammy del pasado noviembre, y también cantará la cubanoestadounidense Camila Cabello, quien abrió la gala del año pasado con un homenaje a la cultura latina.

Demi Lovato hará su primera gran aparición desde la sobredosis que sufrió en verano de 2018, en un evento que también contará con Billie Eilish, Lizzo, Blake Shelton junto a Gwen Stefani, y Aerosmith, la banda que recibió en esta ocasión el premio honorífico a la Persona del Año.

EFE