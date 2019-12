Dejó Cleveland por Miami, finalmente se convirtió en campeón, regresó a su amado noreste de Ohio, cumplió con otra promesa de título, luego se fue a Los Ángeles Lakers y el próximo desafío. Jugó en ocho finales consecutivas. Ningún jugador de la NBA ganó más juegos o más premios MVP en los últimos 10 años que él.

Loading...

Debido a todos esos logros James es el atleta masculino de The Associated Press de la década, y agrega su nombre a una lista que incluye a Tiger Woods, Wayne Gretzky y Arnold Palmer. Fue un ganador amplio en una votación de los editores y escritores deportivos de AP, superando fácilmente al subcampeón Tom Brady de los New England Patriots.

Usain Bolt, de Jamaica, fue tercero, Lionel Messi fue cuarto y el nadador Michael Phelps logró el quinto puesto.

LÍDER