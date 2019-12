El fichaje de Nikola Mirotic por el Barcelona, oficializado el pasado 6 de julio fue la noticia del verano. Hasta que el hispanomontenegrino no se vistió de azulgrana, algunos observaban incrédulos la operación.

No es nada habitual que un jugador de la NBA en plenitud cruce el charco. Con su incorporación, el Barça no sólo apuntaló una plantilla de ensueño, sino que ha logrado motivar y sacar el mejor rendimiento a una figura absolutamente determinante.

De hecho, después de su llegada, la incógnita era si Mirotic mantendría su hambre y su compromiso en Europa. Y el ex de los Bucks ha zanjado el debate de raíz. El jugador franquicia azulgrana anota, defiende y pelea en cada partido como siempre lo ha hecho. No se dosifica ni se relaja. Svetislav Pesic está encantado con la entrega de una pieza esencial.

El técnico ilustró a la perfección el carácter de Mirotic tras el partido contra el Alba Berlín en el Palau del pasado 19 de octubre. “Mirotic no habla, él juega. Se ha duchado y tiene todo el cuerpo con golpes azules, rojos y verdes. Es verdad. Y con esta verdad nosotros tenemos que vivir y estar contentos”, apuntó el entrenador azulgrana. No es uno más, pero el hispanomontenegrino no antepone sus galones ni su aura de estrella. Trabaja como el que más.

