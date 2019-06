Los reguetoneros Daddy Yankee y Natti Natasha se unen a los mejores DJs de EDM David Guetta, Dimitri Vegas y Like Mike. Una fusión muy potente cuyo resultado estamos deseando escuchar.

Loading...

El tema llevará por nombre Instagram y verá la luz el 5 de julio. Todos los artistas implicados lo han compartido en sus redes sociales y nos han adelantado algunos detalles. De momento sabemos que han viajado a España para rodar el videoclip en Ibiza, en lo que parece una mansión con piscina.

Si hace unos días nos echábamos las manos a la cabeza al conocer la colaboración de Sebastián Yatra, Jonas Brothers, Daddy Yankee y Natti Natasha, ahora nos volvemos a quedar boquiabiertos. ¿Se nos está yendo de las manos esto de las colaboraciones? Cada vez más inesperadas y con mayor número de artistas… Pero, nos encanta.

Las expectativas están muy altas. Ya sabemos lo bien que suena David Guetta cuando se une a un artista latino, véase Say My Name con J Balvin. Con el Rey del Reguetón el resultado puede ser mucho mejor. Por su parte, Dimitri Vegas y Like Mike son el dúo más aclamado del mundo de la electrónica. Sus shows hacen bailar a miles de personas hasta el amanecer, como ocurrirá el 22 de junio en el Festival A Summer Story en Madrid.

Daddy Yankee no necesita presentación, Con Calma ya es una de las claras candidatas a canción del verano y eso que la lanzó en febrero. Y Natti Natasha, qué decir de la dominicana. Tras Criminal y Sin Pijama nuestros cuerpos deseosos de darlo todo durante las vacaciones le agradecen eternamente estos temazos.