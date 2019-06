Las películas nos lo han recalcado, tener sexo en la playa es una de las mejores experiencias, pero si lo has intentado o te han contado, quizá la queja principal sea arena en todos lados y poca privacidad. Pues bien, tenemos para ti una serie de sugerencias que te mostrarán cómo tener sexo en la playa y no arrepentirte después.

Podrás decir que lo divertido del sexo es que no se piensa, solo se hace y ya, pero si le inviertes a la experiencia del sexo en la playa, dedicas tiempo a su preparación, harás que la intimidad de tu relación esté en otro nivel, particularmente si esta idea del sexo en la playa es un escape de la rutina. La experta recomienda seguir estas recomendaciones:

1.- Asegúrate de que sea legal

Imagínate estar a media función y que te arreste la policía. Infórmate sobre lo que puede pasar si te descubren y cómo proteger tanto a ti como a tu pareja.

2.- Encuentra el lugar ideal

Parece obvio pero por favor, evita las playas populares, entre más solo esté mejor para que ambos puedan relajarse y disfrutar la experiencia. Quizá sea mejor ir por la noche para que nadie te descubra y eso de tener sexo bajo la luz de la luna no suena tan mal.

Recuerda que este punto deberá estar lejos de las olas, no queremos un accidente a medio encuentro.

3.- Prepárate

Olvídate de la arena en esos rincones donde el sol no da. Empaca una colchoneta a prueba de arena, con un buen grosor y una toalla para limpiar, puede ser pequeña o mediana. No te olvides de un buen lubricante por si se ofrece, si será de día tampoco olvides el bloqueador solar, no queremos que esta fantasía te provoque quemaduras en la piel.

4.- Ropa fácil de quitar

Sí, quieres verte espectacular pero también, no perder tiempo en quitarte todo, así que piensa en prendas que sean funcionales para la ocasión.

5.- Prepara el ambiente

Mantén tus zapatos puestos hasta que sea la hora de estar sobre la colchoneta, así no llenarás el espacio de arena, no te pierdas inmediatamente en el cuerpo de tu pareja, aprecia el lugar, el sonido del mar y la presencia de esa persona que causa una revolución en ti.

6.- Juego previo

No porque estén en la playa deben hacer todo rápidamente, tómense su tiempo, exploren sus cuerpos y dejen volar la imaginación, disfruten cada segundo por cuanto les sea posible, apóyense con sus manos, con su boca, todo es válido.

7.- Elige posiciones con sabiduría

La Dra. Brito recomienda optar por aquellas donde el área genital esté lo más lejos posible de la pareja, el estilo perrito es una de las opciones más viables, también recostados de lado si la colchoneta es de buen tamaño.

Si llevaste algo más como una silla de playa, entonces tendrás más opciones para acomodarte, si optan por el clásico misionero, usa una toalla envuelta o una almohada para levantar tu pelvis, hay que ponerse creativos.

8.- Un visitante sorpresa

La toalla que empacaste es perfecta por si alguien aparece de repente y deben pausar lo que tu pareja y tú están haciendo, podrán cubrirse rápidamente y dejar que pase el momento incómodo.

9.- Alto a la acción si alguien tiene arena en el área genital

Para evitar cualquier malestar o picazón, lo ideal es detener y enjuagar, si tienes agua natural a la mano mejor o hazlo en la orilla del mar.

10. Un baño juntos en el mar

Ya que todo haya terminado, es buen momento para un chapuzón, normalizar la temperatura y disfrutar un momento más con tu pareja. Si el mar no es opción, pueden compartir la regadera al volver a casa.