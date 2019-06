Anteriormente, situaciones tales como camionetas repletas de pasajeros, congestionamiento de las vías principales, sobre todo en horas pico, así como el surgir de uno que otro contratiempo, hacía habitual para muchos ciudadanos el uso de taxis o especialmente mototaxis, ya que constituían una gran alternativa para quienes querían llegar sin ningún tipo de demoras a su sitio de destino.

Pero hoy en día, a pesar de que pudiera seguir siendo una opción veloz, ya no lo es, pues sus costos también resultan inaccesibles para las personas.

Al consultar a varios de los motorizados dedicados a este oficio, se pudo constatar, que como fuente de ingreso les resulta imposible el poder subsistir diariamente si sólo se dedica a esta labor, ya que muy poca gente solicita ese servicio con el fin de ahorrar.

En este sentido, Jesús Véliz, expresó: “Yo trabajo también en una empresa ya que hacer varias carreras diarias se ha hecho muy difícil, uno por el problema con el efectivo, y otro porque muy poca gente tiene para pagar lo que se les pide, ya que la carrera más corta no te baja de 10 mil bolívares”.

También en este recorrido se pudo conocer por los mismos trabajadores del volante, que laboran por su cuenta, así como los que pertenecen a líneas fijas, que el precio de una carrera, siendo estimada como corta, oscila entre los 10 mil y 20 mil bolívares, y aquellas que se pueden considerar larga, sobrepasan hasta los 50 mil Bs.

Ramón Hacha, mototaxista del Mercado de Mayorista, indicó que un carrera desde ese lugar hasta el centro de Maracay cuesta 40 mil bolívares; “poca gente paga lo que uno pide, sin embargo, uno trata de no desanimarse, porque siempre sale uno que otro viajecito, además, aparte de este trabajo, yo me dedico a hacer otros negocios que me permitan poder llevar mi carga familiar”.

Finalmente, José Rico, otro de los taxista encuestados, expresó que el costo de cada carrera era justo, aunque muchas personas no lo comprenda, pues a su criterio, esta situación social que vive el país afecta a todos por igual, y en especial a los transportistas y choferes, quienes sufren por los problemas con repuestos, gasolina, entre otros.

JOSÉ LUIS BLANCO | elsiglo

fotos | VALENTINA LEÓN (pasante)