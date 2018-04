Aseguran que centros de salud en el Zulia cobran en dólares

En los centros médicos se mantiene la escasez de insumos, es por ellos que algunos han comenzado a cobrar en dólares para mantener el servicio, confirmó una trabajadora de una institución privada en una entrevista a Panorama.

“Aunque en la mayoría de los casos los honorarios son en bolívares, la clínica pide dólares porque los precios de todo aumenta diariamente y les resulta insostenible recibir la moneda nacional”, aseguró.

Pablo Rodríguez de 51 años de edad debía someterse a un cateterismo y para ello tenía que pagar 3.000 dólares, monto solicitado por su cardiólogo en el Zulia.

“Pagamos 1.200 dólares. Conseguimos a una persona que nos cambió la suma a bolívares y, finalmente, operaron a mi esposo. Todo salió bien, pero se me fue todo lo que ahorré trabajando en el exterior. No sé qué hubiésemos hecho de no tenerlos”, relató Wendy Millano, esposa del paciente.

Las salas de espera de las clínicas están abarrotadas de las historias de quienes cuentan la odisea que vivieron para hacerle frente a los presupuestos que ya no son protagonizados por el bolívar.

El gobernador del Zulia, Omar Prieto, informó a inicio de mes que en el eje metropolitano (Maracaibo y San Francisco), a través del Plan Quirúrgico Nacional, practican histerectomías, colecistectomías, mastectomías y también atienden a usuarios con hernias umbilicales e inguinales, lipomas, lesiones cancerígenas de piel, entre otras patologías.

Desde los centros de salud públicos se alza otra voz. La doctora Dora Colmenares, directiva del Colegio de Médicos del Zulia, declaró “En los hospitales dan una lista (para operar). Los pacientes deben llevar hasta el agua y muchos no tienen. Entonces, ¿para dónde van? Se están muriendo”.

