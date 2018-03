Estos son los pasos para descargar la billetera virtual del petro

Este viernes comenzó la venta oficial de la criptomoneda venezolana El Petro, tras completar el proceso de preventa en el que se recibieron 200.927 ofertas de intención de compra provenientes de 133 países, por un monto de 5.025 millones 181.787 dólares, tal y como informó este jueves el presidente de la República, Nicolás Maduro.

Las personas naturales y jurídicas podrán comprar petros a través de la página web oficial de la criptomoneda, en la que deberán descargar la billetera virtual.

El proceso se podrá realizar durante los primeros 15 días en divisas convertibles como yuanes, rublos, liras turcas y euros, así como en las criptomonedas bitcoin, ethereum y xem.

Para participar en la oferta pública los usuarios deben cumplir los siguientes pasos:

1. Suscribirse a la plataforma digital www.elpetro.gob.ve, e ingresar sus datos y una dirección de correo electrónico para recibir los códigos y la información necesaria para continuar con sus transacciones.

2. El usuario recibirá un mensaje con un vínculo que le dirigirá a un portal de descarga de la billetera del petro. Este descargará automáticamente un archivo llamado “petro_wallet”, el cual debe ejecutar.

3. A continuación deberá abrir la “wallet” (billetera) y hacer click en “sign up” (regístrese), luego en “simple wallet” (billetera simple), ready (listo) y next (siguiente).

4. Procederá a crear la billetera y a asignarle una contraseña segura.

5. Mueva el cursor aleatoriamente sobre la billetera y haga click en “understood” (entendido).

6. Pulse descargar y guarde el archivo de la billetera en un lugar seguro.

7. Pulse “show private key” (mostrar llave privada) y copie la clave semilla (una cadena de 64 caracteres hexadecimales) para guardarla en un lugar seguro.

8. Haga click en “I have my private key and password” (Yo tengo mi llave secreta y mi contraseña) y luego en “I agree” (estoy de acuerdo).

9. Seleccione la billetera en el desplegable de “select wallet”, introduzca la contraseña y pulse “sing in” (registrarse).

10. En el lado derecho de la barra superior deberá hacer click en la opción “account” (cuenta).

11. Para terminar, ubique el botón “address”, en el que aparecerá la dirección de su billetera, para recibir sus petros correctamente.

De acuerdo con el manual para el comprador de esta criptomoneda, el paquete de datos para la creación de la billetera digital está configurado para autodestruirse una vez que finalice su instalación. Por tal motivo, es necesario copiar la clave semilla de los 64 caracteres y mantenerla resguardada para poder adquirir la criptomoneda.

El petro es la única criptomoneda del mundo con respaldo real, representado en la riqueza petrolera de Venezuela. Con ella, el Estado apunta a su independencia financiera.

Fuente: Panorama