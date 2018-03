Selma Blair niega que Cameron Díaz se vaya a retirar

También te puede interesar: Kim Kardashian finalmente muestra cómo es su bebé

Todo comenzó cuando, en una entrevista con Cinema Blend, Selma Blair confesó que le gustaría hacer una secuela de The Sweetest Thing pero que no podría ya que Cameron Díaz se había retirado de la actuación.

Noticias de última hora. Chicos, por favor. Estaba haciendo una broma en una entrevista. Cameron Díaz no se retira de nada. Y para más noticias de última hora: en este momento me retiro de ser la portavoz de Cameron Díaz.

📠📺☎️👩🏻‍🏫 BREAKING NEWS 🚨🚨🚨. Guys please, I was making a joke in an interview. CAMERON DIAZ is NOT retiring from ANYTHING. And for more breaking news: I am NOW retiring from being Cameron Diaz’s spokesperson. 🎙

— Selma Blair (@SelmaBlair) March 12, 2018