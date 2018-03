Jennifer López confiesa haber sido víctima de acoso sexual

La actriz y cantante ha contado este triste episodio en una entrevista en Harper’s Baazar, en el que relataba que fue en un casting cuando el acosador intentó aprovecharse de su juventud e inexperiencia.

López señaló que no ha sido acosada de la misma forma que otras mujeres y agregó “¿Que un director me ha dicho alguna vez que me quite la camiseta y le enseñase los pechos? Sí, me ha pasado…”. Sin embargo, la chica del Bronx afirma que no lo hizo.

Tras haberse negado a la petición confesó que cuando le contestó estaba aterrorizada, “…recuerdo que el corazón se me salía del pecho y pensé: ‘¿Qué he hecho? ¡Ese hombre me está contratando!”.

A pesar de la posición de fuerza del director, este no pudo con ella, “podría haber hecho lo contrario, pero la chica del Bronx que llevo dentro dijo ‘no, no lo haré”. Con esta declaración, Jennifer López se suma a la lista de las mujeres que han denunciado haber sido víctimas de acoso sexual.

Con estas denuncias se busca que el acoso y la impunidad se terminen, por ello claman las voces de las mujeres y de los movimientos #MeToo y Time’s Up, que han dado visibilidad a este problema y su denuncia en eventos tan importantes como los Oscar’s, los Grammy, los Globos de Oro o los Goya.

Fuente: Globovisión.com

