Sharon Stone defiende a James Franco de las acusaciones en su contra

El californiano fue acusado públicamente por la también actriz Violet Paley, con quien mantuvo una relación amorosa, tras la ceremonia de los Golden Globes, luego de que el actor fuera premiado con una estatuilla, por su participación en el filme The Disaster Artist.

Cute #TIMESUP pin James Franco. Remember the time you pushed my head down in a car towards your exposed penis & that other time you told my friend to come to your hotel when she was 17? After you had already been caught doing that to a different 17 year old?

— Violet Paley (@VioletPaley) January 8, 2018