Conoce a Natasha Crown la mujer con el trasero más grande del mundo

Natasha Crown es la modelo sueca la cual tiene como objetivo en su vida, ser la mujer con el mayor trasero que sea posible.

La modelo tuvo unos cuantos kilos de más con la finalidad de trasladar esa grasa de más a su trasero y para ello vivió durante un tiempo consumiendo puras golosinas y comida chatarra.

“Cuando tenía 20 años tuve mi primera cirugía y sí, diría que ahora estoy obsesionada”, aseguró.

Gran parte de la grasa que acumuló la transfirió a su trasero, el cual ha aumentado de tamaño gracias a 3 cirugías.

“Lo primero que hago cuando me levanto es mirarme al espejo y ver mi trasero. No sé si tengo dismorfia o algo, pero no siento que mi trasero sea tan grande. Definitivamente quiero uno más grande”, recalcó.

Asimismo, Natasha contó que durante su juventud siempre fue popular y extrovertida. Cuando era adolescente, sus cambios corporales se hicieron muy notorios.

“Conseguí pechos y trasero. Amé y amo mi cuerpo un montón“, afirmó.

Fuente: Globovisión