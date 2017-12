El aseo dejó de pasar dos veces a la semana en Montaña Fresca

El vasto urbanismo de Montaña Fresca últimamente se ha visto afectado en su ornato urbano debido a una falta de recolección frecuente de la basura, por lo que ante tal panorama, varios residentes hablaron con este equipo reporteril para informar sobre esta problemática que no solo está relacionada con la recolección, sino con la concientización de las personas que hacen vida en la mencionada comunidad y de los foráneos a la misma.

“Tenemos ya aproximadamente entre 15 días y un mes que no estamos gozando del beneficio del servicio del aseo, por lo menos en la calle que nos corresponde, que es la Auyantepuy, no han pasado. Los empleados de este ente manifiestan que los camiones están malos, lo cual genera que no se cumpla con la recolección de la basura como lo hacían normalmente”, manifestó Iván Delgado.

De la misma manera, indicó que el botadero de basura que se encuentra a la salida de Montaña Fresca “es un problema con el que estamos lidiando desde hace tiempo y no es simplemente que eso allí sea un vertedero, es que también lanzan muertos, situación bien preocupante porque parece un cementerio informal”, comentó.

Señaló que “la basura a veces vienen a recogerla, pero la misma comunidad y la gente de afuera, que viene a echar sus desperdicios también, no colaboran en mantener esto limpio.

Entonces cómo concientizamos a la gente si nadie colabora con nosotros, allí se han colocado avisos pertinentes a través del Consejo Comunal, y la gente que pertenece a la Iglesia Evangélica hace jornadas de limpieza, pero persiste la mentalidad de mucha gente de botar la basura permanentemente en la calle”, expresó Delgado.

Otro vecino encuestado, de nombre Juan Carlos Gianti, señaló de la misma manera que el camión recolector de basura no pasa desde hace un mes, “por aquí pasaba normalmente dos veces a la semana y con relación a ese botadero que está a la salida de la urbanización es un problema también, porque ya hay demasiada basura, además de eso, se ha convertido en un terreno donde lanzan a personas muertas, por lo que los vecinos vamos a organizarnos para trancar la vía, porque ya no podemos vivir con tanta inseguridad, cada día estamos peor”, dijo.

Explicó que los atracos ocurren a cada momento, “les quitan los celulares a las personas y aquí los que tenemos negocios estamos temerosos y pendientes, porque siempre hay robos y hasta les quitan los carros a los clientes”.

Para finalizar, la vecina Esther Johnson expresó que “esta basura tiene tiempo ahí, pero es que también viene gente de otros lados y tiran de todo por aquí, hasta muertos.

La basura sí la recogen los de la Alcaldía de Girardot, pero la gente echa cada día más basura y si no viven aquí a ellos no les afecta, y a los que vivimos aquí no nos conviene esa especie de vertedero que tenemos a la salida del urbanismo”, concluyó.

YANIRA CEDEÑO | elsiglo

fotos | MERWIN VALIENTE

elsiglocomve elsiglotv