¡Sentido pésame! WhatsApp “morirá” en estos teléfonos en 2018

Se acabó lo que se daba. Tanto Windows Phone como Blackberry, cuya presencia en nuestro país es apenas testimonial, dejarán de disfrutar de WhatsApp a partir del próximo 31 de diciembre. La aplicación de mensajería recuerda que los móviles que se quedan sin WhatsApp en 2018 tienen las horas contadas.

Aunque ya sabíamos desde hace tiempo que WhatsApp dejará de funcionar en determinados móviles, no es hasta el próximo domingo cuando numerosos usuarios que actualmente trabajan con el sistema operativo de BlackBerry o de Microsoft dejarán de poder usar la aplicación de mensajería instantánea como hasta ahora.

Anteriormente hemos visto como algunos móviles se quedan sin WhatsApp por motivos lógicos como la evolución de la app con funciones que no pueden reproducirse en terminales antiguos. Ahora le toca el turno a todos los dispositivos que trabajan con Windows Phone 8 y otros sistemas operativos como los siguientes:

BlackBerry OS y BlackBerry 10

Windows Phone 8.0 y anteriores

Nokia S40

Android en versiones 2.3.7 (aplazado a febrero de 2020)

Aunque Windows Phone 8 finaliza con el soporte de WhatsApp, ello no quiere decir que no se pueda seguir usando la aplicación. Simplemente significa que no habrá nuevas actualizaciones para la aplicación de mensajería instantánea en esta versión concreta del sistema operativo de Microsoft. Sin embargo podrás seguir usándola de la misma forma que en Windows Phone 8.1 o en Windows Mobile 10, aunque si la desinstalas no podrás volver a descargarla desde la tienda de apps.

¿Por qué deja WhatsApp de funcionar en estos móviles?

Según WhatsApp estas plataformas no ofrecen el tipo de capacidades que necesitan los responsables de la app para expandir las características la misma en el futuro. Es por ello que los mismos encargados de actualizar la app te recomiendan actualizar, en caso de tener uno de estos móviles, tu smartphone a un terminal compatible con Android 4.0 o superior, iPhone con iOS 7 o superior, o Windows Phone 8.1 o superior.

Realmente este problema no afecta demasiado a España, pues en nuestro país Windows Phone 8 cuenta con una cuota de mercado inferior al 0,1 % y BlackBerry aún es menor. Además, pocos usuarios Android o con iPhone cuentan con versiones tan antiguas del sistema operativo instaladas en sus móviles.

Fuente: El Farandi

