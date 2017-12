No a la neutralidad en la red

La Comisión Federal de Comunicaciones (FCC por sus siglas en inglés), liderada por los republicanos, votó este jueves para aprobar un polémico plan para derogar las protecciones de neutralidad de red de la era Obama.

¿Qué es la neutralidad en la red y por qué debería importarte?

La votación se produjo en medio de crecientes protestas de la industria tecnológica, grupos de defensa del consumidor e incluso algunos miembros republicanos del Congreso que habían instado a la FCC a retrasar o cancelar la votación.

En lo que pudo haber sido una señal de la tensión que hay sobre el tema, el voto de neutralidad de la red fue brevemente interrumpido debido a una amenaza a la seguridad. Los comisionados de la FCC y el público se vieron obligados a evacuar la sala.

“Perdón por la interrupción”, dijo Ajit Pai, el presidente de la FCC, luego de regresar a la habitación. “Estábamos actuando siguiendo el consejo del servicio federal de protección”.

Las reglas de neutralidad de la red, aprobadas por la FCC en 2015, tenían como objetivo mantener al Internet abierto y justo. Los proveedores de servicios de Internet como Comcast y Verizon tenían explícitamente prohibido acelerar o ralentizar el tráfico de sitios web y aplicaciones específicas.

Según la propuesta aprobada, la FCC eliminaría las normas que prohíben a los proveedores de Internet bloquear o ralentizar el acceso al contenido en línea. La FCC también eliminaría una regla que prohíbe a los proveedores priorizar su propio contenido.

Pai, designado para dirigir la FCC por el presidente de EE.UU., Donald Trump, ha sido durante mucho tiempo crítico de las reglas de neutralidad de la red. El mes pasado, presentó su propuesta de derogación como una manera de evitar que el gobierno federal “microgestionara Internet”.

“No va a destruir Internet. No va a terminar con el Internet como lo conocemos. No va a matar a la democracia. No va a frenar la libre expresión en línea”, dijo Pai en su discurso de este jueves.

El plan de Pai ha sido elogiado por la industria de las telecomunicaciones, que argumenta que la regulación anterior era un obstáculo para la inversión y la innovación de banda ancha. En una publicación de blog esta semana, Comcast restó importancia a las preocupaciones y dijo que los clientes “continuarán disfrutando de todos los beneficios de una Internet abierta hoy, mañana y en el futuro. Punto”.

Pero los defensores de la neutralidad de la red han encendido alarmas de que la derogación podría dar a los proveedores de internet demasiado control sobre cómo se entrega el contenido en línea. También puede dificultar la competencia de la próxima generación de servicios en línea, si tienen que pagar para colocarse en el llamado carril rápido de Internet.

Fuente:cnnespanol.cnn.com.