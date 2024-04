La velocista aragüeña Beynalis Romero buscará el oro

La atleta aragüeña Beynalis Romero debutará este jueves en los Juegos Bolivarianos de la Juventud Sucre 2024, donde buscará la gloria en la modalidad 100 metros platos en el inicio del atletismo en este evento deportivo.



Desde hace días, la velocista se encuentra entrenando en la pista de Shinahota, ubicado en la ciudad de Sucre, Bolivia, que también tratará de ser la más rápida en la prueba de 200 metros planos, y contribuir en la competencia de 4x 100.

Beynalis Romero tiene un tiempo de 11.88 en los 100 metros Planos, mientras que en los 200 metros Planos cuenta con 23.80. A eso hay que añadirle la confianza con la que cuenta, así como la aspiración que tiene en buscar un mejor registro y alcanzar marcas para el campeonato mundial que se va a celebrar en agosto en la ciudad Lima, Perú.

PRACTICANDO ATLETISMO DESDE LOS 13 AÑOS

Romero es una joven de 19 años muy amable, comentándonos que está en el atletismo desde hace 6 años. “Comencé con la profe Mariana Prazuela y luego me fui a entrenar con el profe Alberto Lugo, a los que le agradezco mucho”, comentó.

La velocista actualmente está siendo entrenada por Erik Hernández, quien le considera como un excelente entrenador. “Me ha ayudado mucho y a quien le agradezco mis nuevos logros, además estamos trabajando para seguir creciendo en el Atletismo”, afirmó Romero.

Pero fue gracias a sus padres Naileth Cordova y Beyhker Romero, quienes la motivaron a elegir el atletismo como su disciplina, a pesar de sentir un gran amor hacia el fútbol.

“Siempre están pendiente de mí, y le comento que llegué al atletismo obligada, porque yo jugaba fútbol y mi mamá decidió un día llevarme al estadio Hermanos Ghersi Páez, o el Olímpico de Maracay, y me puse a correr según me indicaron y ya no quise parar más, ya no quiero salir de ahí, es que el Atletismo para mí es zona de confort siempre”, relató.

Ahora la joven de 19 años, estudia la carrera de Administración, mención Mercadeo en la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez, afirmando que le gusta mucho su carrera y agradece a esta institución que colaboran con ella otorgándole permisos cuando debe cumplir compromisos deportivos.

Romero finalizó expresando que quiere llegar a lo más lejos en esta disciplina. “Me veo en el futuro en una muy buena posición deportiva y en mí carrera, estoy trabajando fuerte para ello”, concretó.

