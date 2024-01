Fans de Britney opacaron el regreso de Justin Timberlake

Aunque Justin Timberlake y Britney Spears finalizaron su breve y caótica relación años atrás, tal parece que los fanáticos de la cantante no están dispuestos a olvidar lo sucedido entre ambas estrellas.

El también actor reveló, el día sábado, su sencillo “Selfish”, el cual forma parte de su nuevo material discográfico llamado “Everything I Thought It Was”, el cual verá la luz el próximo 15 de marzo. De acuerdo con la empresa discográfica del cantante, “Selfish”, el cual se convierte en el primer tema en solitario de Timberlake desde “Man Of The Woods” en 2018, se trata de un “retrato crudo y honesto de Justin como artista y persona”.

El tema, que fue presentado, por primera vez en vivo, hace una semana por el mismo cantante en un concierto en la ciudad de Memphis, Tennessee, fue lanzado en compañía de un video en donde se ve al artista frustrado mientras ensaya la grabación de un video.

Sin embargo, y aunque los fanáticos de Timberlake han celebrado por todo lo alto el nuevo tema de su ídolo, los seguidores de Britney Spears han decidido “meterse al juego” y minimizar el impacto de la nueva canción.

FANÁTICOS DE BRITNEY SPEARS

A través de redes sociales, el llamado Britney Army, fanáticos de la cantante, se organizaron para hacer “subir” la canción “Selfish”, pero de Britney Spears, al número 1 de la lista de mejores canciones de iTunes.

Lo anterior, de manera lógica, está enfocado en minimizar la revelación de la canción homónima de Timberlake por el tema de Spears, el cual salió a la luz en 2011 y que formó parte del álbum “Femme Fatale”.

Cabe resaltar que el “pleito” entre Timberlake y Spears renació tras la revelación del libro “The Woman In Me” de la cantante. En dicho manuscrito, la intérprete de “Toxic” habló de su relación con el artista, la forma en la que tuvo que abortar debido a que Justin no quería ser padre así como su infidelidad hacia Justin.

Luego de esto, el mismo cantante se pronunció a través de un concierto en Las Vegas en donde entonó el tema “Cry Me A River”, el cual narra la infidelidad de una mujer hacia su pareja, no sin antes mencionar “sin faltar al respeto”, una clara alusión a Britney.

UN AMARGO REGRESO DE JUSTIN

Tras esto, la estadounidense volvió a manifestarse a través de sus redes sociales al decir que Justin era un “mal perdedor”, frase que acompañó con una imagen en donde se puede ver a ambos artistas jugando al baloncesto.

La última declaración de Britney parecía ser la última en el pleito de los artistas, sin embargo, tal parece que para los fanáticos de Spears, esto apenas está comenzando.

