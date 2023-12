Comerciantes del municipio Diego Ibarra en el estado Carabobo, han reportado una disminución significativa en sus ventas durante estos días festivos. A pesar de la temporada navideña, los vendedores se mantienen a la expectativa en estos últimos días del año, esperando una posible mejora en la actividad comercial.

Las ofertas en ropa para niños se encuentran a la orden del día

Poca afluencia de personas en el centro de Mariara

Y es que durante la temporada decembrina, normalmente los negocios experimentan un incremento en sus ventas debido a las compras asociadas a los regalos y festividades. Sin embargo, los vendedores locales han expresado su preocupación sobre la falta de flujo de clientes y una menor demanda de productos y artículos en comparación con años anteriores.

La baja en las ventas se ha visto reflejada en diferentes sectores comerciales del municipio Diego Ibarra, incluyendo tiendas de ropa, electrónica, alimentos y artículos para el hogar.

Gabriela Hernández

Al respecto, Gabriela Hernández, vendedora, manifestó que atribuye tal situación a diversos factores, tales como la crisis económica que atraviesa el país, la inflación y el impacto del desbarajuste del dólar, que ha afectado negativamente el poder adquisitivo de los consumidores.

“En comparación a otros años, este ha sido muy flojo. Durante los días previos al 24 de diciembre, las ventas estuvieron bajas, incluso el mismo 24, sin embargo, tenemos fe que para estos últimos días del año, la cosa mejore un poco”, resaltó.

Del mismo modo, señaló que como comerciantes han implementado estrategias para atraer a los clientes, como descuentos especiales, promociones y horarios extendidos.

“Uno busca es vender, la gente viene y pregunta, pero no se llevan nada. Está difícil la cosa, uno vive de esto, si uno no vende, no comemos”, lamentó.

Elaiza Aular

Por su parte, Elaiza Aular, encargada de una tienda, destacó la poca afluencia de visitantes a su local, lo que representa una de las navidades más “flojas” y tristes que ha vivido su negocio desde su apertura.

“Llevo años trabajando y nunca antes me había ido tan mal. Realmente no se vende casi nada, las personas sólo vienen a preguntar, hacen sus cuentas y buscan donde les sea más económico, creo que tienen otras prioridades, pero por ahora la ropa y el calzado no es una de ella”, aseveró.

Precisó que esperan una mejor fluidez de compradores durante estos últimos días del año, cuando las personas salgan a hacer sus compras de última hora para la fiesta de año nuevo.

Finalmente, esperan cerrar el año con buen pie, por lo que hizo un llamado a todas las personas de Mariara y sus alrededores a que acudan a comprar sus estrenos para este 31 de diciembre, donde encontrarán las mejores marcas, en ofertas y de muy buena calidad.

HERNÁN GONZÁLEZ | elsiglo

