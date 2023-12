En Santa Cruz de Aragua la Navidad se celebra con mucha tranquilidad, donde los hogares y las plazas de la localidad son los epicentros de estos días se celebran llenos también de nostalgia y tradición.

Navidades en Santa Cruz se celebran con tradición y nostalgia

Así lo dio a entender la profesora Angebelis Ochoa, quien aseguró que el municipio José Ángel Lamas es costumbre ver a los niños en las calles con sus estrenos, juguetes y encendiendo sus fuegos artificiales, sea en casa o en los mencionados lugares de esparcimiento.

“Particularmente los que viven aquí en el pueblo siempre celebran su cena de Navidad o de año nuevo en sus casas, y luego de eso vienen a la plaza a compartir. Es parte y costumbre de Santa Cruz”, dijo la docente.

La santacrucense, quien reside fuera del centro del pueblo, dijo que es igual la tradición dentro de los urbanismos, ya que allí se ve a los padres disfrutar los bellos momentos con sus hijos en las afueras de los edificios.

No obstante, Ochoa está clara que la situación económica sigue siendo fuerte para los venezolanos, pero la adversidad no es impedimento para que los de Santa Cruz celebren estas fiestas decembrinas.

“Nosotros los venezolanos siempre buscamos celebrar las navidades, siempre buscamos la forma de tener esos alimentos típicos de la fecha, con fe y optimismo”, dijo.

Los fosforitos son parte de la tradición

Aunque muchas veces los fuegos artificiales son cuestionados por ser ruidosos para muchos habitantes de urbanismos cerrados, e incluso el causante de muchos incidentes, es indiscutible que la pirotecnia es parte fundamental de la tradición.

Maicrelyn Mora, quien vende los “fosforitos”, estrellitas y otros fuegos artificiales, afirmó que las ventas son buenas, y que los pequeños de la casa de Santa Cruz de Aragua, son los que más disfrutan de ellos.

“El 24 y el 31 es cuando se vende más, porque los santacrucenses vienen a la plaza Bolívar a celebrar estas fechas”, explicó Mora.

La vendedora afirmó que las cebollitas y las estrellitas, son los más solicitados en ese punto de la localidad aragüeña, siendo esto lo más buscado por los niños que disfrutan sanamente de esta pirotecnia.

“Es una tradición ver a los niños con los fosforitos y disfrutar en familia en la plaza. Hay buenas expectativas en cuanto a las ventas, como ocurrió con el encendido de luces”, acotó.

Un 2023 difícil, pero hay que levantarse

No todos pasaron un buen año 2023, ya que muchos perdieron a un ser amado o simplemente deben pasar las fiestas de fin de año solos en casa, conscientes de que sus familiares se fueron del país en búsqueda de mejores oportunidades.

Este es el caso de la educadora Tania Parra, quien reside en el sector La Esperanza, quien tiene a sus hijos y otros parientes lejos de Venezuela y algunos de ellos murieron debido a la pandemia del Covid-19.

Pero más allá de sus propios lamentos, Parra se preocupa más por la difícil realidad que viven sus vecinos, ya que esa comunidad es una de las más vulnerables del municipio Lamas.

“Estas navidades aunque un poco triste, contamos con la unión de la comunidad, ya que a pesar de que tenemos nuestras diferencias, somos muy unidos. Ya nos estamos preparando para que el año 2024 sea mejor que este”, comentó.

La educadora dijo que la mayoría de sus vecinos tuvieron un 2023 complicado, sea por asuntos personales y de índole económico. Pero hizo hincapié en el tema de la escolaridad.

“Es algo que no sabemos como solucionar este problema, porque el hecho de que un niño vea clases dos veces a la semana en vez de cinco, no es fácil; los muchachos no se preparan igual como nos preparamos nosotros. Confiamos en Dios que el año que viene será mejor”, agregó.

A pesar de esta realidad, donde también la señora Parra se siente afectada al no contar con su madre y hermanos, dijo que hay que ser optimista en los próximos 365 días que están por venir.

“A levantarse con optimismo y a seguir luchando por los más pequeños de la casa que son los que más necesitan de nosotros”, finalizó.

elsiglo | LINO HIDALGO

LG