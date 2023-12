El cantante colombiano Manuel Turizo dará un concierto gratuito de Navidad en Montería, su ciudad natal, el próximo 21 de diciembre como regalo para sus seguidores y para las personas que han visto crecer su carrera.

“¡Por fin en casa! (…) Ustedes saben lo mucho que esto significa para mí y a mi gente de Montería, yo creo que todo está dicho, esto en un evento totalmente gratis”, afirmó el artista de 23 años, citado en un comunicado de la oficina que lo representa.

Agregó que le quiere regalar este espectáculo a la gente de Montería, una tierra ganadera del norte de Colombia, porque “si a alguien le tengo que agradecer el éxito que hemos tenido es a ustedes que desde el principio estuvieron conmigo”.

“¡Amárrense los pantalones con lo que tengan! Porque este 21 de diciembre vamos con todos los juguetes, Montería. ¡Feliz Navidad!”, añadió el cantante de La Bachata.

El concierto, apoyado por la marca Cyzone, se realizará en el Estadio de Béisbol 18 de junio, que tiene un aforo de 14.000 personas.

‘It’s Beginning to Look a Lot Like Christmas’ versión urbano

Manuel Turizo lanzó su versión del tema ‘It’s Beginning to Look a Lot Like Christmas’, aportando su estilo urbano a este clásico navideño, anunció este viernes Amazon Music.

El tema, escrito por Meredith Wilson, “ha sido interpretado por grandes voces como Michael Bublé, Perry Cuomo y Big Crosby, entre otros”, señaló la plataforma en un comunicado.

“La Navidad siempre es un tiempo muy feliz y yo quería ser parte interpretando una canción muy icónica de esta época para Amazon Music Original. Gracias a Amazon Music por contar conmigo”, comentó Turizo.

