Magallanes se impuso a Tigres en festival de batazos

La derrota 20 de los Tigres de Aragua, llegó este jueves cuando visitaron a los Navegantes del Magallanes en el estadio José Bernardo Pérez de la capital carabobeña. El encuentro fue un festival de batazos, donde los eléctricos conectaron hasta 12 inatrapables, de ellos tres cuadrangulares, para imponerse con marcador de 10 carreras por 7, propinándole la tercera caída a los felinos en la semana.

El poder de los felinos no fue suficiente

Aragua madrugó al lanzador Henderson Álvarez, abridor del Magallanes, Yonathan Mendoza negoció pasaporte anonadando con doblete de Alexis Amarista. En la segunda entrada los visitantes ampliaron el marcador cuando Leobaldo Cabrera abrió la entrada con doblete y llegó al home con sencillo de Manuel Meléndez.

Los aragüeños contaron con el brazo del dominicano Claudio Custodio, quien abrió de emergencia por el venezolano Guillermo Moscoso, que fue movido en la rotación para el día viernes ante Tiburones de La Guaira en Maracay.

En el cierre del tercer acto la ofensiva eléctrica explotó con tres rayitas volteando el marcador, después de un out Carlos Rodríguez conecta sencillo al jardín izquierdo, Diego Rincones lo imita hacia el jardín central y el toletero Alberth Martínez la deposito en las gradas del center field, poniendo la pizarra 3-2.

En la quinta entrada los bates felinos emboscaron al lanzador Matt Vogel, Manuel Meléndez negocia boleto, Ángel Aguilar conecta doblete para dejar corredores en posición anotadora, seguidamente Keyber Rodríguez, demostró su poder al conectar cuadrangular, para voltear el marcador y poner a los aragüeños al frente del marcador 5-3.

Eduardo Figueroa entró en el cierre de la quinta entrada a relevar a Claudio Custodio, que trabajo cuatro entradas de tres anotaciones. Edwin García lo recibió con sencillo al central, Carlos Rodríguez conecta con facilidad inatrapable al derecho, Diego Rincones se voló la barda por el derecho para voltear el encuentro y poner a ganar a los turcos, 6 carreras por 5. Figueroa dominó a René Pinto, quien terminó embasandose por error de Ángel Aguilar en la antesala, Carlos Pérez conecta el segundo cuadrangular de la entrada, dejando la pizarra 8-5.

En la octava entrada los felinos se acercaron en el marcador con dos rayitas ante los envíos de Edwar Colina, quien recibió cuadrangular de Leobaldo Cabrera. El manager de Magallanes llamó a su bullpen y trajo al cerrador Anthony Vizcaya, quien recibió doblete de Manuel Meléndez. Ángel Aguilar conecta sencillo impulsor de Meléndez, para acercarse en el marcador 8-7.

Al cierre del octavo Magallanes volvió al ataque ante los envíos del derecho Luis Mey, Ángelo Castellano se bajó con sencillo al izquierdo. Bailey salió para llevarse a Mey, el zurdo James Jones entró a relevar, Diego Velázquez lo recibe y saca boleto, con hombre en primera y segunda Carlos Rodríguez impulsa dos con sencillo al central, dejando la pizarra 10-7.

En la novena, Yorman Rodríguez entró de emergente para enfrentar a Vizcaya. Rodríguez sé poncha para el primer out. Keyber Rodríguez, recibe base por bola, Yonathan Mendoza, entregó el segundo out con elevado al izquierdo. Alexi Amarista entregó el último out con elevado al izquierdo.

Con esta derrota, la tercera de la semana para los felinos aragüeños, dejan su registro en 14 ganados y 20 perdidos. Este viermes Tigres reciben la visita de los Tiburones de La Guaira.

El bateador más destacado por los eléctricos fue Carlos Rodríguez, al conectar de 5-4 con 2 anotadas y 2 impulsadas. Por los Tigres Leobaldo Cabrera y Manuel Meléndez conectaron de 3-2.

También te puede interesar: Tiburones acabó con la racha victoriosa de Tigres

La victoria fue para el lanzador Ángel Acevedo, quien trabajó un tercio de entrada, la derrota se la lleva Eduardo Figueroa, quien deja su registro en 1 victoria y 2 derrotas. Anthony Vizcaya suma su sexto salvado del torneo.

MAURICIO BOLÍVAR | elsiglo

YN