Las largas colas en las oficinas del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) de Cagua, municipio Sucre, han sido motivo de preocupación para los ciudadanos que buscan tramitar su cédula de identidad de cara al referéndum consultivo en defensa del Esequibo pautado para este 3 de diciembre.

Incertidumbre ante la falta de información de las autoridades

Según los afectados, hay personas que llevan al menos tres días esperando en la cola para poder tramitar su documento. Además, denuncian que se está aplicando la “operación morrocoy”, lo que significa que el proceso está siendo lento y tedioso.

Asimismo, señalan que hay favoritismo en el proceso, ya que algunos pasan sin hacer cola por ser amigos de los encargados, mientras que otros tienen que dormir en cartones en la calle para conseguir un cupo.

Al respecto, Arelys Díaz exigió a las autoridades una solución inmediata ante tanta “injusticia”, pues hay niños y adultos en cola que sólo buscan tramitar su documento de identidad, que es un derecho de todo venezolano.

“Llevo más de 3 días en la cola, durmiendo en cartones y desde que llegué no se ha movido. Estamos cansados, hay niños y abuelitos que necesitan su cédula y no han podido pasar porque esto es un despelote, no hay organización”, condenó.

“NO HUBO PLANIFICACIÓN”

Por su parte, Zulay Alvarado denunció que ante la puesta en marcha del operativo especial de cedulación de cara al referendo sobre la disputa con Guyana por el territorio Esequibo, no hubo planificación alguna, burlándose de la ciudadanía que sólo quiere sacar su cédula.

Denuncian operación morrocoy en el Saime de Cagua

“No hay organización, todo es un desastre. Estoy desde ayer en la mañana y esta es hora en la que no he entrado. Nos dicen que el sistema está lento, que se cae, sólo han pasado 40 personas y no se ha movido la cola”, aseguró Alvarado.

No obstante, recordó que este operativo es de suma importancia para la colectividad, ya que en la actualidad es un vía crucis renovar el documento de identidad por las fallas en el sistema y demás problemas, siendo esta una oportunidad para quienes necesitan actualizar datos.

DURMIENDO EN CARTONES POR LA CÉDULA

Por otro lado, Joanny Ochoa, afirmó que deben dormir en cartones para poder conseguir un cupo y tener la oportunidad de renovar la cédula de identidad, ya sea por extravío o por vencimiento.

Más de tres días tienen los sucrences en la cola

“Yo llevo dos días en esto, durmiendo en cartones, llevando sol y agua, y hasta el momento no he podido entrar. Las colas son kilométricas y cada vez llegan más personas, nadie dice nada, nadie informa nada, uno está acá por necesidad y no por gusto”, acotó.

Finalmente, espera que las autoridades verifiquen la situación en cada una de las oficinas del Saime en la entidad, de modo que se agilice el proceso, ya que a través del sistema es difícil acceder a un cupo para la tramitación de documentos.

HERNÁN GONZÁLEZ | elsiglo

fotos | JOEL ZAPATA

MV