En el adelanto de la nueva temporada de The Kardashian, Kris Jenner reveló que su médico le encontró un tumor. Hasta el momento no han trascendido más detalles sobre el diagnóstico o el tratamiento al que se habría sometido la celebridad de 68 años, teniendo en cuenta que la nueva temporada de ‘Las Kardashian’ aún no se ha estrenado y sólo se ha publicado un breve adelanto este jueves.

Kris Jenner revela que le han detectado un tumor

En el video de la nueva temporada de ‘Las Kardashian’ que aún no se ha estrenado, Kris reúne a tres de sus hijas para informarles de los resultados de su última revisión.

«Me hicieron una ecografía. Han encontrado un quiste y un pequeño tumor», explica ante las miradas de Khloé Kardashian, Kendall y Kylie Jenner.

En un momento de la grabación, esta última rompe a llorar y Kendall se lanza a ella para abrazarla y reconfortarla.

Lo que ocurrió justo después es un misterio. Y es que la quinta temporada del exitoso formato televisivo llegará a la plataforma Disney+ el próximo 23 de mayo, por lo que habrá que esperar unas semanas para conocer más datos sobre el estado de salud de la mamá y mánager de las Kardashian.

Los clips posteriores muestran a la familia completamente conmocionada y visiblemente angustiada por la condición de la matriarca del clan Kardashian-Jenner, quien no revela más detalles de la situación que podría ser grave, como sugieren las reacciones.

elsiglo con información de Globovisión

LG