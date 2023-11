Los Latin Grammy homenajean a Laura Pausini

La Academia Latina de la Grabación, en el marco de los Latin Grammy 2023, que se celebran en España, entregó el galardón especial “Persona del año”, a la artista italiana Laura Pausini, quien definió el momento como “un absoluto honor”.

Laura Pausini fue ovacionada en Sevilla

Pausini recogió el galardón en Sevilla, en una ceremonia especial celebrada en el Palacio de Congresos y Exposiciones (FIBES), en la que la artista italiana estuvo rodeada de decenas de compañeros y amigos de la industria, convocados con motivo de contribuir al homenaje.

De esta forma, la Academia premió a una artista multifacética y multilingüe, que también destaca por su compromiso continuo de apoyar causas de justicia social, incluidas la igualdad para las mujeres y las personas Lgbtq+ y el hambre en el mundo.

Entre los artistas que se unieron a esta celebración se encuentran nombres como Niña Pastori, David Bisbal, Danny Ocean, Malú, Ana Torroja, Carlos Vives, Luis Fonsi, Mon Laferte o Ana Mena.

“Ser reconocida por contribuir a la música en español y portugués siendo italiana es algo que valoro profundamente, ya que además es la primera vez en la historia de los Latin Grammy en que se va a dar un reconocimiento a una persona europea no latina’, reflexiona Pausini.

“Mi vínculo con España y con América Latina es más que especial. Es mi otra gran familia, que me adoptó hace 30 años y siempre me acompañan y me cuidan. Nunca me han soltado la mano. Y lo siento así, mi otra casa. Por eso la música en español es parte de mí; vive en mi lengua, en mis cuerdas vocales y en mi corazón, básicamente el español es parte de mi esencia musical”.

PAUSINI Y ARMANI

Pausini dice tener la suerte de contar con grandes amigos en la moda italiana que han estado con ella desde sus inicios. Uno de ellos es el legendario Giorgio Armani. “Él ha sido quien ha dibujado los cuatro vestidos de mis anteriores Latin Grammy. En esta ocasión, me ha acompañado de nuevo y juntos hemos elegido el look perfecto para la gala Person of the Year. Estoy encantada de tener a Armani de nuevo a mi lado en un momento tan relevante para mi carrera”.

ULTIMANDO DETALLES

La primera edición de los Latin Grammy que se celebran fuera de Estados Unidos en sus 24 años de historia apuran los últimos detalles este miércoles para que, ante su desembarco en Sevilla, todo brille en su gran noche.

Metros y metros de alfombra roja protegida aún por plásticos se hayan ya dispuestos a la entrada del Palacio de Congresos y Exposiciones (Fibes) de Sevilla, a la espera de la llegada desde la media tarde de este jueves de estrellas globales como Rosalía, Camilo o Maluma que están convirtiendo la ciudad española desde hace algunas jornadas en el epicentro de la música latina.

Como suele ser habitual, la cosecha de premios arrancará mucho antes de que los espectadores puedan seguir por televisión el desfile de sus ídolos o la gran ceremonia, ya que en las horas previas se conocerán los destinatarios de galardones de géneros más minoritarios, como el de mejor álbum de música texana, pero también otros de mayor calado como el de mejor canción rock.

A las 22.30 horas hora local (21.30 GMT) de este jueves está previsto el inicio de la “gran noche de la música latina”, como gusta a la Academia Latina de la Grabación denominar la entrega de sus galardones principales, conducida este año por la española Paz Vega, el colombiano Sebastián Yatra, la puertorriqueña Roselyn Sánchez y la mexicana Danna Paola.

Será una gran gala que en sus tres horas de duración contará como gran atractivo con actuaciones de puntales de la música en español en el mundo, como la española Rosalía, el mexicano Carin Leon o el colombiano Maluma.

El compositor y productor de origen mexicano Edgar Barrera se presenta como la figura de la industria que más gramófonos de estos Latin Grammy 2023 podría levantar ya que acumula trece nominaciones, muchas de ellas en las categorías principales.

No obstante, es más probable que los titulares los acaparen las grandes figuras que, además de su talento compositivo, ponen su voz y su imagen a las canciones de éxito, como los colombianos Shakira, Karol G y Camilo, cada uno de ellos con siete candidaturas.

Les pisan los talones el argentino Bizarrap, con seis candidaturas, mientras que con cinco aparecen su compatriota María Becerra, el español Pablo Alborán, el puertorriqueño Bad Bunny, Feid y la mexicana Natalia Lafourcade.

Alejandro Sanz, el español que más de estos premios atesora y que también participará en la ceremonia, concurrirá este año como aspirante en dos categorías.

Especialmente reñida será la categoría de grabación del año con once candidatos, entre los que están “No es que te extrañe”, de Christina Aguilera; “Carretera y manta”, de Pablo Alborán; “Déjame llorarte”, de Paula Arenas con Jesús Navarro; “Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53”, de Bizarrap con Shakira, y “Si tú me quieres”, de Fonseca y Juan Luis Guerra.

Completan esa lista “Mientras me curo del cora”, de Karol G; “De todas las flores”, de Natalia Lafourcade; “Ojos marrones”, de Lasso; “La fórmula”, de Maluma y Marc Anthony; “Despechá”, de Rosalía y “Correcaminos”, de Alejandro Sanz con Danny Ocean.

