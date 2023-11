Países Bajos mantiene envíos de piezas para cazas F-35 a Israel

Países Bajos mantiene envíos a Israel de piezas de repuesto para aviones de combate F-35, a pesar de las advertencias de que esto sería una violación del derecho internacional humanitario dado su uso actual en los bombardeos a la Franja de Gaza, denunció este miércoles una investigación periodística.

Tel Aviv realizó y recogió en el último mes un pedido al almacén regional europeo de F-35 en la base aérea de la localidad neerlandesa de Woensdrecht, en la provincia de Brabante, donde se encuentra el centro de distribución de Estados Unidos en Europa para piezas destinadas a estos aviones de combate, según dijeron fuentes oficiales al periódico neerlandés NRC.

La entrega de este pedido tuvo lugar, sin impedirlo Países Bajos, después del ataque terrorista del grupo Hamas el 7 de octubre en Israel, que dejó unos 1.400 muertos y otros 240 rehenes israelíes, y al que Tel Aviv responde todavía con intensos bombardeos contra civiles en Gaza, cobrándose ya la vida de más de 11.000 personas, en su mayoría niños y mujeres.

Según NRC, las autoridades aduaneras neerlandesas preguntaron al Ministerio de Exteriores de Países Bajos si el envío a Israel debía bloquearse debido a la situación actual en la zona, pero, a pesar de haber recibido advertencias de que existían riesgos de violación de las leyes de guerra, los funcionarios permitieron continuar con la entrega.

Israel no requiere de permisos para obtener las piezas

Las consideraciones políticas fueron el factor decisivo para permitir la entrega de las piezas para los F-35, puesto que se consideró –según las mismas fuentes- que la denegación del pedido podría causar problemas en las relaciones con Israel y Estados Unidos, su aliado militar más importante.

Exteriores confirma que hasta la fecha no se han restringido las exportaciones a los socios internacionales del programa de los F-35, incluido Israel, y explica que estas transacciones se realizan mediante una colaboración a largo plazo entre Países Bajos y los socios con una autorización general, por lo que no se requiere un permiso separado para cada solicitud, y el ministerio no participa directamente en el tránsito.

El Gobierno también informa de que está investigando el papel ministerial en las excepciones a los permisos generales y examinará si es “conveniente y posible” someter entregas “específicas a controles adicionales”, aunque subraya que “en este proceso de toma de decisiones, se tiene en cuenta toda la información disponible, incluido el derecho israelí a la defensa propia y los riesgos de violaciones de derecho humanitario”.

Israel está utilizando los F-35 para llevar a cabo ataques aéreos contra la Franja de Gaza que dejan un alto número de víctimas civiles, como fue el caso de un bombardeo contra el campo de refugiados palestinos de Jabalia, un ataque que podría considerarse “desproporcionado” y constituir un crimen de guerra, según Naciones Unidas.

Tras la publicación de esta información, diputados neerlandeses han planteado preguntas parlamentarias al gobierno sobre este suministro de piezas de repuesto para los F-35 a Israel.

EFE

CJL