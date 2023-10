Motorizado falleció tras chocar contra una pared en La Victoria

Franyer Yosué Castillo Barráez, de 21 años de edad, falleció en horas de la noche del sábado luego de resultar lesionado al chocar aparatosamente contra una pared, cuando conducía su motocicleta el pasado 1 de octubre por el sector La Mora I, municipio José Félix Ribas, estado Aragua.

En el accidente estuvieron involucradas otras dos personas, quienes iban de pasajeros, uno de los cuales sufrió heridas leves.

Según información suministrada por familiares de Castillo Barráez, su muerte se registró entre las 7:00 pm y 11:00 pm en el Hospital Central de Maracay del 7 de octubre, luego de estar internado durante seis días, luchando por su vida y recibiendo la atención oportuna de los médicos que hacen vida en ese centro de salud.

De acuerdo a los parientes, Franyer era encargado de una pizzería en La Victoria, y producto de su esfuerzo tuvo la oportunidad de comprar su motocicleta, que también servía para hacer carreras y obtener otros ingresos.

EL HECHO

De acuerdo a su padre, Gerardo Castillo, quien esperaba que le entregaran el cuerpo en la morgue del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf) de Caña de Azúcar, el muchacho salió a realizar una carrera a dos personas.

“Lo llamó un supuesto amigo para que le hiciera el favor a dos muchachos de llevarlos a una fiesta”, relató Castillo.

El joven aceptó hacer el viaje, pero a la 1:15 am cuando transitaba por la avenida Intercomunal La Mora, sentido este-oeste, su motocicleta marca EK, de color blanco, sufrió un desperfecto mecánico, provocando que chocara contra una pared de una vivienda o local comercial, ubicado a la altura del semáforo El Piccolo.

Franyer fue el que se llevó la peor parte del accidente, ya que sufrió politraumatismo, quedando prácticamente inconsciente.

Uno de los pasajeros sufrió fractura de cráneo, mientras que el otro salió ileso, según lo relatado por los familiares.

Minutos después de lo ocurrido, un mototaxista que transitaba a esa hora notificó a las autoridades, y al rato llegaron unas comisiones de prevención y seguridad para auxiliar a los lesionados y llevarlos hasta el Hospital Central de Maracay.

Pasaron los seis días y el joven de 21 años lo intervinieron en varias oportunidades. Sin embargo, no resistió, falleciendo en el nosocomio maracayero.

AVERIGUAN LAS CAUSAS DE MUERTE

El tío de la víctima, quien se encontraba este domingo en la medicatura forense, explicó que hay circunstancias extrañas en el accidente, ya que en las fotografías que le facilitaron se ve a Franyer tirado boca abajo en el suelo y con su camisa hasta el abdomen, presumiendo que a su sobrino lo arrastraron momentos después del percance.

“Queremos averiguar si las heridas que tiene son antes o después del accidente, y si verdaderamente son productos del siniestro, y no de otro tipo de acciones”, comentó el padre de Castillo Barráez.

Al pariente le pareció muy extraño que la persona que salió ilesa del choque no notificara a las autoridades lo ocurrido, y desde ese día no se ha acercado a ellos como gesto de solidaridad.

“Uno salió lesionado con fractura en la cabeza, pero ya le dieron de alta. Y el otro no le pasó nada; no entendemos porque él que no resultó lesionado, y que tampoco dio la alerta de auxilio o llamó un ambulancia, sino que fue otro motorizado taxista que alertó sobre lo ocurrido”, dijo el ciudadano.

Por tal motivo, los familiares del muchacho, hicieron un llamado a las autoridades de seguridad a seguir indagando sobre el siniestro, ya que temen que el accidente pudo ser un homicidio intencional.

