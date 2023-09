“Hemos rehabilitado 27 quirófanos en lo que va de esta gestión”, afirmó la gobernadora del estado Aragua, Karina Carpio en su visita al diario elsiglo.

La mandataria regional dijo que el pueblo aragüeño tiene que enterarse sobre los avances en cuanto al tema salud en la región, precisando, que han ejecutado un arduo trabajado para dignificar a los niños, niñas, adolescentes, adultos y adultos mayores de la entidad.

Hablar de la salud en Aragua es abordar un asunto transversal, subrayó, precisando que no es solamente referirse a quirófanos, sillas de rueda o muletas, “es algo que va más allá, porque tenemos un ADN muy particular que nos mueve la fe, la esperanza, la solidaridad, la justicia”.

Aseguró que al asumir las riendas de la Gobernación consiguió 11 quirófanos, y en los actuales momentos son 38 que están aptos para realizar intervenciones quirúrgicas.

“La idea ha sido descongestionar en gran medida el Hospital Central de Maracay, que es un hospital de referencia nacional, y somos testigo de ello, porque son atendidos pacientes de Carabobo, Cojedes, Yaracuy, Guárico”, indicó.

La gobernadora aseveró que en casi dos años de gestión, desde que se convirtiera en la primera mujer electa como mandataria regional, “se han alcanzado grandes logros, vamos por el camino correcto, conquistando espacios con amor y esperanza”.

“Cumplimos con nuestras responsabilidades, y lo hemos hecho, gracias al caminar, al estar en la calle, en las comunidades”, acotó.

PROTEGER A LOS ARAGÜEÑOS

Carpio, a manera de reflexión hizo hincapié que el empeño de su gestión es proteger a los aragüeños, porque “tenemos una deuda muy importante, una deuda muy considerable que la fui recogiendo en campaña, cuando yo iba al sur de Aragua y veía los casos, decía, Dios mío, verdaderamente que el compromiso va más allá que ganar unas elecciones, el compromiso va más allá que ser gobernadora de un estado”.

“Pero con todo el trabajo en casi dos años, esta es una gestión exitosa desde el punto de vista de salud. Atendimos más de 20.000 pacientes mensualmente, yo creo que esto es un número bien respetable en este tema. Que tenemos que seguir trabajando, que tenemos que seguir haciendo muchas cosas, claro, es innegable, el tema de salud”, puntualizó.

Afirmó “se ha hecho una gran inversión para ejecutar las rehabilitaciones de 9 centros de salud (reestructuración, ampliación), ubicados en distintos municipios, además de la dotación de equipos de alta tecnología, de alta gama.

Pero no solamente se puede hablar de estructuras, comentó la gobernadora, porque la parte humana, es ese aditivo importante para salir adelante, “por ello felicito y agradezco todo el apoyo y respaldo de nuestros médicos, médicas, especialistas, personal de enfermería, administrativos, todo el personal que hace vida en nuestros hospitales y centros de salud del estado, porque sin ellos, sería difícil hablar de un balance positivo, que le aseguro al pueblo aragüeño, será mejor muy pronto”.

CENTRO OFTALMOLÓGICO REGIONAL ARAGUA

A través del Centro Oftalmológico Regional Aragua (CORA), mencionó como referencia, Carpio detalló que han realizado más de mil operaciones de cataratas, “que no es nada más que lo operaron del ojo, es la alegría de ver a nuestros abuelos, de ver la alegría de sus familiares cuando les quitan las vendas”.

“Hay abuelos que entran a un quirófano llenos de sueño, llenos también de fe, llenos de realidades y miedo, que tenían años que no veían el rostro de sus nietos, las caras de sus hijos y que después de esas operaciones, totalmente gratis, donde colocamos los insumos, les hacemos los exámenes, los llevamos, los traemos, esos abuelitos vuelven a ver las realidades y reconocen todo el esfuerzo realizado”, recalcó.

La gobernadora indicó que una operación de este tipo tiene un costo económico muy alto, “imposible que ellos (adultos mayores) pueden costear en una clínica privada.

ATENCIÓN A LOS NIÑOS Y LAS MUJERES

“Yo creo que me considero servida, útil, con lo poco que yo pueda tener para hacer algo, para contribuir a la felicidad, porque nosotros vamos hacia allá. Yo voy hacia allá, yo voy labrando mi camino”, manifestó la gobernadora Carpio, al momento de hablar sobre otro propósito que mantiene tiene desde mucho antes de ser gobernadora, la protección de los más pequeños y de las mujeres.

“Vengo de ser niña, por eso mi preocupación con los niños. Vengo de ser niña y voy hacia allá (adulta mayor), quién dice que yo en algún momento no pueda tener un accidente, que yo misma tenga que ser intervenida en uno de estos centros”, expresó al momento de reiterar el porqué de su interés de pensar “casi que a diario en el tema salud”.

900 CENTROS HOSPITALARIOS

Especificó que en Aragua hay más de 900 centros hospitalarios de la red de atención primaria, espacios donde hay mucho empeño para proteger a las mujeres, por ejemplo en el control para el parto humanizado, que es uno de los programas de la revolución bolivariana.

“¿Por qué? Porque nosotros tenemos que controlar nuestros partos, tenemos que evitar que lleguen a nuestros hospitales esos partos en situaciones de alta complejidad. ¿Por qué? Porque si yo tengo un embarazo controlado, si yo me estoy tomando mis medicamentos, yo puedo tener a mi bebecito en esos CDI y no tengo que ir a los grandes hospitales”, aseveró.

-¿Qué quiero para el estado Aragua? argumentó la gobernadora. “Quiero un estado Aragua sano espiritualmente y sano corporalmente; la historia cambió, la pandemia nos cambió, tal vez no estábamos preparados para lo que se nos avecinaba o lo que se nos venía, por ello el empeño de esta gestión. Quien más que yo, como gobernadora de este estado, como mujer de pueblo, de barrio, que no me dedique a la salud de mi pueblo, por Dios. Es un reto en mi vida”, apuntó.

EXCELENCIA Y CALIDAD

La mandataria regional, como mujer de comunidad, reveló que el éxito que marca hasta este momento el tema salud se debe a la distribución de los recursos.

“Un porcentaje bien alto del presupuesto del estado, ha sido destinado al tema salud”, afirmó Carpio.

Reveló que además de los recursos internos, también ha contado con el apoyo del presidente de la República, Nicolás Maduro, a través del Consejo Federal de Gobierno.

“Cada obra realizada por los mismos entes regionales, y lo digo de manera responsable, se ha hecho a la medida, es decir, cada centavito, cada dinero alargado, la distribución de esos recursos, marca el éxito de esta gestión en el tema salud”, aseveró.

Detalló que de los trabajos ejecutados, han recuperado de manera integral 30 mil metros cuadrados de estructuras, destacando que la mayor parte de las labores realizadas, la han hecho entes vinculados al gobierno regional.

-Los trabajos hechos en cada uno de los Centros rehabilitados son de excelencia y calidad y lo hemos conseguido maximizando los esfuerzos y los recursos, porque la idea está en reciclar nuestro dinero, porque de lo que queda de un trabajo, lo invertimos de inmediato en otro – complementó.

CENTRO DOCENTE CARDIOLÓGICO BOLIVARIANO DE ARAGUA

Anuncio, que en 15 días aproximadamente estarán entregando el Centro Docente Cardiológico Bolivariano de Aragua, al cual le realizan trabajos de rehabilitación, mejora y embellecimiento de sus espacios, con el fin de brindar una atención médica de calidad.

“Que nos falta mucho, claro que nos falta, de eso estoy consciente, porque no doy la espalda, porque sé cuáles son nuestras necesidades y dónde están los requerimientos, pero solamente debemos tener un poco de paciencia, porque tenemos muchos frentes abiertos. Desde enero hasta hoy tenemos 62 obras que ya estamos por culminar y quiero agradecer el apoyo de los alcaldes y las alcaldesas, porque también han destinado parte de su presupuesto para ejecutar estos grandes trabajos”, enfatizó.

-Estamos viendo una Aragua distinta, diferente, es una Aragua, que como gobernadora estoy tratando de ser más humana, porque hablamos de estructura, de lo lógico y la razón, pero hablamos también de fe y esperanza, que son decisiones, como lo es creer en Dios. Cuando tenemos conciencia de lo que estamos haciendo, de lo que tengo dentro de mi, de donde vengo y de lo que tengo que retribuirle a Dios, creo hemos llegado a la expresión máxima de lo que él quiere que nosotros hagamos, porque cuando tenemos un corazón agradecido, nosotros comenzamos a ver la vida desde otra óptica- manifestó la mandataria regional.

RED HOSPITALARIA DEL ESTADO ARAGUA

24.145 vidas salvadas

26.322 altas médicas

13.984 intervenciones quirúrgicas (13 hospitales de la región)

737 partos atendidos en la red primaria

442 partos de la red comunal

296 partos de la red ambulatoria

5.091 partos atendidos (Red Hospitalaria)

4.990 cesáreas realizadas (RH)

REHABILITACIÓN 9 CENTROS DE SALUD

Hospital José María Vargas (Cagua)

Ambulatorio del Norte (Maracay)

Clínica Popular Santiaga Hermoso (Costa de Oro)

Parálisis Cerebral (Santa Rita)

SRI y CAT La Mantuana (Mariño)

Hospital Dr. Rangel (Villa de Cura)

Centro Cardiológico de Aragua (Maracay)

HCM (Maracay)

Centro Especial para Patologías (Santa Cruz)

DESPLIEGUES DE ATENCIÓN

ESPECIALIZADA EN SALUD

289 en la región

110 con unidades móviles

66 institucionales

289 sectores visitados

315.172 beneficios brindados

76.416 personas beneficiadas en consulta

21 jornadas dirigidas a comunidades indígenas

ATENCIÓN OFTALMOLÓGICA (C.OR.A.)

17.460 Estudios realizados gratuitos

1.152 pacientes atendidos según tipo de cirugía

6.401 pacientes atendidos en consultas

PLAN INTEGRADO CONTRA EL DENGUE

94 sectores visitados

17.700 casas visitadas

5.678 casas tratadas

5.922 casas nebulizadas

22.436 criaderos eliminados

85.549 habitantes protegidos

89.256 personas capacitadas

3.480 sesiones educativas realizadas

PLAN QUIRÚRGICO NACIONAL

3 planes especiales se han realizado en Aragua (MPPS)

4.602 total pacientes beneficiados

1.439 pacientes atendidos Plan I (del 22/02 al -26/02)

1.272 pacientes atendidos Plan II (del 03/05 al 08/05)

1.891 pacientes atendidos Plan III (del 21/06 al 26/06)

