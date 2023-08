364 laboratorios están legalmente constituidos en el estado Aragua

La presidenta del Colegio de Bioanalistas del estado Aragua, Blanca León, afirmó ayer que en la entidad están legalmente constituidos 364 laboratorios clínicos, precisando además, que otros establecimientos más con similares características, aproximadamente unos 350, trabajan en la clandestinidad.

El doctor Ramón Rubio (c), asistió a la rueda de prensa para ofrecer su respaldo al Colegio de Bioanalistas del estado Aragua

Dijo que los laboratorios que cumplen con todos los requisitos para su legalidad, le es asignado un código único que permite su funcionamiento.

La representante gremial ofreció una rueda de prensa, en la que además de integrantes de su directiva, también asistió el doctor Ramón Rubio, presidente del Colegio de Médicos de Aragua.

León mostró su preocupación por lo que está sucediendo en el país, debido a que se han detectado muchas irregularidades con laboratorios clandestinos e ilegales.

“Hay 300 o más locales que pueden estar en clandestinidad o ilegalmente funcionando en Aragua, entre los 18 municipios”, apuntó.

La presidente del Colegio aseguró que hay otra preocupación que hacen del conocimiento público, y tiene que ver con las “tomas de muestras” en la calle o sitios no permitidos.

“Las tomas de muestras por nuestra Ley de Ejercicio del Bioanalista son ilegales. No está autorizado, no se puede hacer. Tomas de muestras llamamos, que colocan una silla, le toman la muestra y se llevan las muestras para otras partes. Ni siquiera el paciente sabe quién es el que le está procesando o si se lo están procesando realmente”, detalló.

En riesgo la vida de los ciudadanos

León hizo un llamado a la colectividad en general por todas estas circunstancias, coloca en riesgo las vidas de los ciudadanos.

“Es una preocupación colectiva, todo esto en lo referente a lo que es la ilegalidad del ejercicio profesional y la ilegalidad de instituciones que están ofreciendo servicios, tanto médicos como de análisis de laboratorio”.

“Es importante resaltar que cada uno de nuestros gremios de la salud, y siempre los médicos y los analistas, hemos ido de la mano trabajando, tenemos unas leyes de ejercicio que se deben respetar y actualmente hay una inclusión de diferentes profesionales y no profesionales que están incumpliendo lo que lleva como consecuencia que se haga un mal diagnóstico y se lleven malos resultados al servicio de nuestros pacientes”, recalcó.

Señaló que los pacientes deben estar seguros de los sitios a los que están acudiendo. “Las redes se han hecho eco de muchos servicios a domicilio, servicios económicos, ofertas, combos. Eso no va con la ética de nuestras profesiones. No se habla de combos, no se habla de precios en rebajas. Todo esto lleva a la disminución de la calidad del servicio que se está prestando”, apuntó.

Comentó que en el estado Aragua, el gremio de bioanálisis cuenta con diferentes reglamentos que deben cumplirse en toda la región. “Una de las alertas que nosotros podemos darle a nuestros pacientes es que los laboratorios deben estar inscritos y registrados en el colegio. También deben tener un registro sanitario que es emitido por la Corporación de Salud”, añadió.

Perfil 20

En otro aspecto, refiriéndose al “famoso Perfil 20”, León indicó que este examen está estandarizado.

“Esta prueba debe llevar 20 evaluaciones”, subrayó, explicando que si tiene menos de ese número ya no es “Perfil 20”, “debe llamar o conocerse con otro nombre”.

“Es importante porque se está jugando con esto para disminuir los costos del perfil 20, pero al tener menos costo también le disminuyen el número de pruebas que debe llevar un perfil 20”.

La presidenta del Colegio de Bioanalistas de Aragua mencionó que lo han detectado en la región, especificando que “se presta para la competencia desleal entre laboratorios, al disminuir la cantidad de pruebas”.

La ciudadanía tiene que estar pendiente del lugar para realizarse una evaluación clínica. “Los laboratorios legales tienen que tener un código único, una cartelera informativa con sus registros administrativos, incluso, hasta copia del título universitario del bioanalista. Tiene que observar la licencia sanitaria, las condiciones del sitio, porque en el oriente de Venezuela recientemente se detectó un laboratorio clandestino que funcionaba en un kiosco donde preparaban empanadas; hay que tener mucho cuidado con esto”, finalizó León.

HBRI. | elsiglo

MV