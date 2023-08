Luisángel Acuña profesa admiración por su hermano Ronald

El modelo a seguir como pelotero para Luisángel Acuña puede resultar evidente, pero no absoluto. La joven promesa de 21 años de edad; recientemente llegado en cambio a la organización de los Mets de Nueva York, sueña con enfrentarse en las Grandes Ligas a su hermano Ronald, la superestrella de los Bravos de Atlanta, pero mientras tanto, lo hará de forma indirecta con su rapidez entre las bases.

Luisángel era uno de los mejores prospectos de Texas

Sí, Luisángel y Ronald competirán el resto de la temporada por ser el Acuña con más almohadillas robadas. La revelación la hizo el prospecto venezolano al periodista Anthony DiComo, en una estupenda nota para MLB.com.

“Quiero llegar a ese nivel al que está mi hermano. Todo lo que hace es súper impresionante”, dijo Luisángel el martes, antes del juego del Binghamton, sucursal Doble A de los neoyorquinos. “Lo admiro. Obviamente he aprendido mucho de él siendo una superestrella en el juego. Lo considero parte de mi carrera porque siempre ha estado ahí para mí”.

Algunas horas después que el menor de los consanguíneos terminó de hablar con la prensa, se estafó tres cojines para confirmar que va en serio la amigable quiniela familiar, independientemente de la admiración. Más aún, si hay 5 mil dólares sobre la mesa, de acuerdo con el reporte de DiComo.

Ajeno a comparaciones

La agitación que causó el canje de Luisángel Acuña desde los Rangers de Texas por el as Max Scherzer, sólo aumentó la cantidad de voces y textos dedicados a compararlo con Ronald. Pero ante eso, el bisoño responde con serenidad, no se cree ni mejor ni peor que el favorito al premio a Jugador Más Valioso de la Liga Nacional.

“Lo he visto mucho en las redes sociales donde la gente quiere decir: ‘Eres mejor que tu hermano’ (o) ‘Tu hermano es mejor que tú’. Pero esas son cosas que no controlo”, expresó Luisángel. “Él siempre me dice, ‘Nos vemos en las Grandes Ligas'”.

También te puede interesar: El mejor bateador de los Yankees en el 2023

Ese encuentro en la Gran Carpa pudiera darse el próximo año, de acuerdo con la expectativa de graduación del hoy torpedero, según MLB Pipeline. Hasta entonces, habrá tiempo para observar cuál de los dos Acuña ganará el primer mano a mano público.

elsiglo

BD