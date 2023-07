¡De la TV a la gastronomía! Ricki Álvarez hace una pausa en pantalla para crecer en nueva faceta

Después de su éxito en televisión internacional, el presentador colombiano Ricki Álvarez hizo una pausa en dicho gremio, para meterse de lleno y triunfar con su empresa gastronómica. Así lo revela en una reciente entrevista.

“Este año decidí darle una pausa a la TV y lanzarme como emprendedor y empresario. Hoy en día tengo un restaurante muy elegante con un menú de “cocina de autor” (platos elaborados)”, relata el latino.

Al mismo tiempo, él también influencer asegura que en etapa disfruta el aprendizaje. “Haber inaugurado mi restaurante “La empírica” ha sido uno de mis mejores y mayores logros, con el que voy a llegar muy lejos, porque así lo decreté y así será”.

¿Enamorado de Mandi Meza?

Ya es público que el animador Ricki Álvarez mantiene un romance con la actriz venezolana Mandi Meza, ambos dejan saber el amor que se tiene uno por el otro. En ese sentido, él no obvia detalles y expresa cómo se siente con ella. También confiesa que nunca había vivido una relación amorosa tan plena.

“¡¡Me siento muy feliz!! Es la primera vez en mi vida que me siento tranquilo, en una relación estable. Es muy bonito mirar a futuro y verte con la persona que tienes al lado día a día. Tenemos muchas proyectos que debemos ir construyendo poco a poco para que materialicen a futuro”, destaca el empresario.

Ahora que lleva un idilio con Meza, Álvarez no descarta la posibilidad de vivir en Venezuela, sin embargo no sería tan pronto. “Creo, que muy probablemente yo pudiera mudarme. Pero, en un mediano o largo plazo estaremos en Barranquilla”.

Así mismo, no deja de mencionar lo bien que se siente en el país caribeño y destaca bondades como su gastronomía, turismo y sobre todo la actitud del ciudadano. “Venezuela está tan bonita, de verdad que sí. Me encanta la arepa con diablito y queso, puedo comer todos los días y que me las haga mandi jajajaja. Aún me queda mucho por seguir disfrutando este Hermoso pais”.

