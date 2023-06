Luis Fonsi será el padrino de un nuevo crucero

El cantautor puertorriqueño Luis Fonsi será el padrino del Norwegian Viva, un nuevo crucero que inaugurará la compañía el próximo 28 de noviembre y que tendrá como puerto base a San Juan (Puerto Rico), para itinerarios de siete días por el Caribe

El artista dijo a EFE que el bautizo es una tradición marítima “muy bonita” y que se siente muy “privilegiado” de ser el padrino de un crucero especialmente por haber sido criado en Puerto Rico, cerca al mar.

Manifestó que se siente feliz que el Norwegian Viva utilizará San Juan, su tierra, como puerto base, e invitó a todos a la isla porque “van a celebrar la música, comer rico, van a conocer un poquito de lo que es la historia llena de mucho amor, lo van a recibir con un abrazo”.

Inauguración con canto

Fonsi cantará en la nueva embarcación y la bautizará durante una ceremonia en la que también participarán Paulina Rubio, Pedro Capó y el actor de “Saturday Night Live” Marcello Hernández, anunció este viernes Norwegian Cruise Line (NCL).

El cinco veces ganador del Latin Grammy apadrinará el Viva, la segunda de seis embarcaciones de la clase Prima, un diseño que incluye más espacios abiertos, y cumplirá así con la antigua tradición marítima de bendecir y bautizar estos barcos.

“Cuando uno piensa en un crucero, uno piensa en momentos alegres, en crear recuerdos, yo pienso en mi familia, en la música”, dijo Fonsi.

“El hecho de que el barco esté atado mi tierra y a una ciudad que quiero mucho, que es mi segunda casa, que es Miami, donde resido, me pareció que todo iba de la mano”, agregó.

Norwegian Viva será el barco más nuevo en San Juan

Después de completar su viaje de bautizo, el Norwegian Viva será el barco más nuevo con puerto base en San Juan, a su llegada el próximo 15 de diciembre.

“Miami, nuestra ciudad natal, está inmersa en la cultura latina, y queremos celebrar el debut de Norwegian Viva con una infusión de talento latino encabezado por Luis”, dijo por su parte David J. Herrera, presidente de la naviera, con sede en esta ciudad de Florida.

Subrayó que como puertorriqueño, radicado en Miami, Fonsi “une a gente de todo el mundo con su energía, positividad y música, lo que lo convierte en el complemento perfecto para la vibrante energía de Norwegian Viva”.

El crucero ofrecerá una variedad de viajes de siete días por el Caribe hasta abril de 2024 con escalas en Tórtola (Islas Vírgenes) Británicas, St. John’s (Antigua), Bridgetown (Barbados), Castries (Santa Lucía), Philipsburg, San Martín y St. Thomas (Islas Vírgenes de EE.UU.).

De allí regresará para una temporada de verano de cruceros a Europa desde Atenas y El Pireo (Grecia), Lisboa (Portugal) y Roma y Venecia (Italia).

NCL señaló que adicional al diseño más espacioso de los nuevos cruceros, la clase Prima enfatiza en una gastronomía de clase mundial y actividades estelares a bordo, incluyendo la pista de carreras de tres niveles, Viva Speedway.

Entro otras, cuenta con el Indulge Food Hall, un moderno restaurante con once opciones gastronómicas únicas; los toboganes más rápidos en alta mar, The Drop y The Rush, y el bar de cócteles sustentables Metropolitan.

NCL cuenta con una flota de 18 barcos contemporáneos que navega a 400 destinos, incluyendo Great Stirrup Cay, la isla privada de la compañía en las Bahamas y su destino turístico Harvest Caye en Belice.

