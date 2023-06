Conor McGregor es acusado de agredir sexualmente a una mujer

El boxeador irlandés de artes marciales mixtas Conor McGregor fue acusado este jueves de agredir sexualmente a una mujer en el estadio de Miami durante un partido de las Finales NBA entre los Heat y los Denver Nuggets y la UFC informó en un comunicado que está “buscando detalles adicionales sobre el incidente”.

McGregor se ha convertido en una figura polémica fuera del octogonal

“La organización está al tanto de las recientes acusaciones vinculadas con Conor McGregor y seguirá buscando detalles adicionales relacionados con el incidente. la UFC dejará que el proceso legal siga antes de realizar ulteriores comentarios”, escribió la UFC en su nota.

McGregor, de 34 años y que espera su cuarto hijo junto a su pareja Dee Devlin, estuvo acusado de agredir sexualmente y con “violencia” a una mujer en un baño del Kaseya Center de Miami durante el cuarto partido de las Finales NBA, según asegura ‘TMZ’.

El medio estadounidense, que cita informaciones de la abogada Ariel Mitchell, asegura que la mujer estuvo forzada por McGregor a entrar en un baño del estadio y que el boxeador la besó contra su voluntad e intentó tener una relación sexual con ella. La mujer consiguió liberarse y escapó del baño.

Los abogados de McGregor negaron dichas acusaciones, informa ‘TMZ’.

McGregor se encontraba en Miami para realizar un anuncio promocional de un espray para aliviar el dolor estuvo abucheado por el público cuando saltó a la pista durante el descanso del partido.

Como parte del truco, McGregor tenía que golpear de broma a la mascota de los Heat, pero midió mal su fuerza y dejó herida a la persona detrás del disfraz.

Aucas despide a César Farías tras golpear a dos jugadores

De acuerdo con información de César Luis Merlos, el director técnico venezolano, César Farías fue informado por el Aucas de Quito que ha sido despedido de su puesto, luego de que el día miércoles se diera a conocer su suspensión por 14 meses por la comisión disciplinaria de la LigaPro de Ecuador.

¿Por qué castigaron a César Farías?

El castigo de Farías se debe a que el pasado domingo en el juego contra el Delfín de la ciudad de Manta, el estratega golpeara a dos jugadores rivales a puño cerrado luego de que el primero de ellos, el delantero argentino, Juan Pablo Ruiz fuera empujado por un rival y al caer arrollara al entrenador de 50 años de edad que en un ataque de ira de incorporó y derribo al jugador con un golpe a puño cerrado.

La escena protagonizada por Farías recorrió el mundo futbolístico

Inmediatamente, el árbitro central del encuentro, Gabriel González, decidió expulsar a Farías, sin embargo, esto no limitó a que el exmandamás de las selecciones de Venezuela y Bolivia se mantuviera encolerizado y golpeara en la cabeza a otro jugador del equipo contrincante.

César Farías reconocío su error

Farías, en entrevista con TV Ecuador, reconoció rápidamente su error, aunque también agregó que, si la sanción era excesiva, presentaría una apelación.

“Desde el día que salga la sanción, la analizaremos y veremos qué decisión tomaremos. Si no corresponde apelar, no apelaremos, pero uno tiene derecho a la legítima defensa. Incluso, hay otras instancias si no es la posición correcta”, dijo Farías. “Yo la imagen la condeno, y espero más nunca se repita en mi vida, más allá de que es un partido de fútbol, hay pasión y uno defiende lo suyo. Metí la pata, me equivoqué, pero en cierta forma no era yo. Estaba descontrolado del golpe que había recibido”.

Agradecimiento del conjunto

Tras la sanción impuesta a César Farías por golpear a dos jugadores del Delfín, Aucas decidió ya no contar con los servicios del técnico de 50 años. “Aucas informa a la afición y público en general que el director técnico César Farías estuvo desvinculado de su cargo. La decisión estuvo tambien tomada por justa causa”, detalla el club en un comunicado.

“Agradecemos al profesor César Farías por el tiempo entregado al equipo, principalmente por su profesionalismo, compromiso, dedicación y el gran trabajo realizado durante el tiempo que dirigió al club, en el que nos concedió el título más importante que tenemos en la historia de nuestra institución”, señaló el comunicado de prensa emitido por el Aucas.

EFE

BD