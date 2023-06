Michael Jordan se separa de los Charlotte Hornets luego de 13 años

Michael Jordan está finalizando la venta de los Charlotte Hornets a un grupo liderado por Gabe Plotkin y Rick Schnall, poniendo fin a 13 años como propietario mayoritario, dijeron fuentes de la liga a ESPN el viernes.

Se espera que se firme un acuerdo en los próximos días, dijeron las fuentes.

Schnall, propietario minoritario de los Atlanta Hawks, y Plotkin, propietario minoritario de los Hornets, se convertirán en los gobernadores de la franquicia una vez que la NBA complete su proceso de probación. Jordan continuará supervisando las operaciones de baloncesto hasta el draft de la NBA del próximo jueves y el inicio de la agencia libre el 1 de julio.

Una vez que se complete la venta, se espera que Jordan mantenga una participación minoritaria y una presencia en la franquicia, dijeron las fuentes.

Jordan, seis veces campeón de la NBA y cinco veces MVP, es considerado en gran medida como el mejor jugador en la historia del juego y ha sido el único dueño mayoritario negro de la liga. Jordan pagó 275 millones de dólares por una participación mayoritaria en la franquicia en 2010.

