Influencer contó los secretos de una cita que tuvo con Piqué

La influencer española Nadia Jémez reveló que tuvo una cita con el famoso exfutbolista Gerard Piqué. La joven dio detalles sobre el desastroso encuentro y contó varios secretos del exnovio de Shakira.

Nadia sorprendió a todos sus seguidores al hablar sin filtros sobre la desastrosa cita que tuvo con Piqué. Al respecto, dijo que desde que lo conoció, no le transmitió confianza y no cumplió, en lo absoluto, sus expectativas.

“Yo dije en otra ocasión que Piqué me caía regular. No me cae mal, pero es una persona que no me transmite confianza. Una persona que deja a su familia, se lía con una chavalita y lo deja todo, se divorcia, a mí no me transmite confianza”, dijo Nadia.

La joven española aclaró que su cita fue en un lujoso restaurante de Barcelona, España. A pesar de que tenía altas expectativas, Nadia confesó que Piqué fue poco caballeroso y la hizo sentir incómoda.

Influencer contó la verguenza que le hizo pasar Piqué

En primera instancia, Nadia indicó que Piqué la buscó para ir al restaurante. Sin embargo, los problemas comenzaron en pleno camino, dado que el exfutbolista iba a alta velocidad en el carro y, según su relato, cometió varias infracciones.

“Una vez iba con él en el coche y le pareció super bien saltarse absolutamente todos los semáforos de la diagonal. Además, entró a 100 y pico km/h de velocidad en un parking y entonces el señor del parking lo que hizo fue reclamarle, a lo que Piqué se molestó”, dijo.

Nadia aseguró que pasó un momento incómodo cuando estaba con Piqué. “Una vergüenza. Me hizo pasar vergüenza. No es una persona que me inspire confianza, creo que es la primera y la última vez que me he visto con esta persona”, concluyó.

Las declaraciones de Nadia se viralizaron rápidamente en las redes sociales y consiguieron miles de comentarios. Algunos critican a Piqué, mientras que otros lo defienden y dicen que la versión de la influencer puede estar sesgada.

