Faltando poco más de cuatro meses para las elecciones primarias, la Junta Regional de las mismas en el estado Aragua, quienes desde el mes de abril han asumido la organización de dichos comicios que se realizarán el 22 de octubre, en un equipo conformado por 10 académicos que se han comprometido en sacar adelante este proceso, con toda la organización y responsabilidad posible.

Dina Capriles, presidenta de esta Junta Regional de Primarias

COMENZARON LAS INSCRIPCIONES

Dina Capriles, presidenta de esta Junta Regional, explicó que este lunes comenzaron las inscripciones de los candidatos y aclaró que la decisión de la Comisión Nacional de Primarias de pedir la asistencia técnica del Consejo Nacional Electoral surgió en vista de los avances que han tenido en las conversaciones, pero dentro de los términos que hasta ahora se han informado están el uso de las escuelas como centros de votación y preservar la identidad de los votantes; sin embargo, hasta los momentos no ha existido una respuesta por parte del CNE.

Sin embargo, según Capriles, la Junta Regional en estos momentos están encaminados en lo que será el próximo proceso electoral, por lo cual, ya están conformadas las cinco comisiones entre las cuales se distribuirá el trabajo a realizar, las cuales son: la comisión de medios, comisión técnica electoral (con los representantes de los partidos políticos), comisión de logística, comisión de seguridad y la comisión de los comités de apoyo.

Esta última la conforman organizaciones de la sociedad civil que prestarán el apoyo para la divulgación y el estímulo de la participación en estos comicios, además de la conformación del banco de los miembros de mesa. “Los miembros de este comité se convertirán en los multiplicadores de toda la infamación referente a las primarias para crear un estímulo en la ciudadanía, para lo cual ya se están realizando foros y talleres; destacando además que esto es un apostolado y un voluntariado, porque no tenemos recursos, pero hay mucha gente que está comprometida”, aseguró Capriles.

TABLA CENTRO

Ante las expectativas de si participaría o no el Consejo Nacional Electoral en las elecciones primarias, ya la junta regional estuvo trabajando en las opciones de centros de votación ante ambos panoramas. La semana pasada estuvieron generando la llamada “tabla centro” con la propuesta de los centros electorales en el caso de contar con la intervención del CNE, para que la comisión técnica electoral de las primarias tenga una referencia de cuales serían los centros electorales que se utilizarán para estos comicios.

“Pero también estuvimos trabajando en la ‘tabla punto’, en el caso de que el escenario sea una elección manual, porque sin la intervención del CNE no disponemos de los colegios, así que debíamos tener proyectados cuáles serían nuestros centros de votación, los cuales deben cumplir con los estándares de seguridad y resguardo del material electoral y para eso tenemos que pedir la colaboración de gremios, colegios y sindicatos”, explicó la presidenta de la junta.

COMPROMISO Y ORGANIZACIÓN

Capriles afirmó que en el estado Aragua se ha evidenciado el nivel de compromiso y organización, ya que la propuesta planteada desde aquí, surgió como producto del consenso, donde han participado representantes de todos los partidos interesados en que las primarias sean un éxito.

“Desde la comisión nacional se están haciendo esfuerzos extraordinarios para que las cosas funcionen y aquí en Aragua, los mismos partidos políticos están aportando mucho; contrario a lo que muchos dicen, somos testigo de la camaradería y el nivel de conciencia de cada uno de ellos para cumplir con todos los parámetros”, puntualizó Capriles.

En cuanto al recurso introducido por Luis Ratti, la presidenta de la Junta Regional aseveró que hasta los momentos el Tribunal Supremo de Justicia no se ha pronunciado y aclaró que al ciudadano no lo ha rechazado la comisión de primarias, ya que simplemente no se han hecho sus trámites de inscripción.

“Es importante mencionar que las primarias tienen un reglamento y es a partir de éste que se establecieron las características y el baremo que debía cumplir cada integrante de la comisión nacional y luego de nombrarla, fue ésta la que se encargó del proceso de selección de toda la junta regional, bajo el mismo esquema y estamos tratando de hacer el mejor de los trabajos para que las primarias se lleven a cabo y sean un éxito”, concluyó Capriles.

CHIQUINQUIRÁ RIVERO | elsiglo

foto | JOEL ZAPATA

YN