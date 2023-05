En Venezuela se celebra cada 29 de mayo el Día del Adulto Mayor, fecha conmemorativa dedicada a las personas de la tercera edad, cuyas vidas son ejemplo para los más jóvenes, en Aragua, este día se conmemorara hoy con acciones de calle organizadas por las distintas asociaciones de jubilados y pensionados, quienes piden a las autoridades nacionales que se les brinde una mejor calidad de vida.

Adultos mayores celebran hoy su día

Sin embargo, durante una encuesta realizada por el equipo reporteril del diario elsiglo a varios abuelos en la icónica plaza Girardot, lugar donde muchos de ellos se reúnen a conversar, leer el periódico o tomarse un café, manifestaron no celebrar nada en especial.

Durante este acercamiento, estas personas pidieron sus deseos para esta fecha, entre los que destacan además de factores políticos y económicos, los valores familiares que son fundamentales para aquellos que entregaron toda su vida para sacar una familia adelante.

Elio Pérez

Elio Pérez confesó que su anhelo es que todos los adultos mayores tengan las facilidades para poder vivir dignamente y que no se les haga tan duro conseguir lo que necesitan. “Gracias a Dios yo tengo mi familia que me apoya y mi pensión, pero otros no tienen tantas comodidades”, expresó.

Adultos Mayores en Maracay

En cuanto a la concentración de este lunes, Pérez afirmó, “que todo lo que esté a favor de nuestros derechos y beneficios, hay que respaldarlo, y aunque no se logre nada, hay que dar apoyo moral”.

Por su parte, Julián González espera que esa concentración haga algo útil para nuestro país pueda salir adelante, porque verdaderamente que esa pensión es una limosna que nos da el gobierno.

Julián González

Una dama en representación de las personas de la tercera edad que no quiso revelar su nombre, expresó que su deseo más grande es que Venezuela se convierta nuevamente en un país próspero, “que nos tomen en cuenta, sobre todo nuestras familias, porque la pensión es sólo un aporte para nuestros gastos, pero sobre todo nosotros queremos paz”.

A los jóvenes que están iniciando su camino en la vida, les deseo que puedan cumplir sus sueños, tener una vida sana y que vivan lo suficiente para llegar a viejitos igual que ella.

CHIQUINQUIRÁ RIVERO | elsiglo

MV