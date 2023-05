Decepcionados y afligidos se mostraron los jubilados y pensionados de la ciudad de Maracay este martes luego de que el presidente de la República Nicolás Maduro, no aumentara los sueldos este 1º de mayo, asegurando que con el bono de guerra que ofrecen, no será suficiente para comprar alimentos y medicamentos para sobrevivir.

Adultos mayores se mostraron decaídos

En este sentido, Juan Molina expresó que las declaraciones que ofreció el Mandatario, no son las que el pueblo y en especial los adultos mayores querían escuchar, ya que desde el año pasado escuchó al Presidente comprometerse de mejorar los sueldos de los trabajadores y pensionados.

“A mi manera de ver las cosas, a nosotros los pensionados nos falló. Él había prometido un aumento de sueldo y no se cumplió”, comentó el ciudadano.

Otros están obligados a volver a trabajar

El abuelo agregó que ciertamente el Jefe de Estado corrigió que dicho bono de guerra que iban a percibir serían ahora 30 dólares, pero que este tampoco satisface las necesidades diarias que deben realizar los adultos de la tercera edad.

“Estamos claros que no alcanza para mucho, yo sé administrar, ya que tengo cuatro y cinco muchachos que son profesionales, además me sé bandear. Salgo a trabajar y consigo, no me quedo en la casa a ver los pajaritos volar”, aclaró.

Juan Molina

A juicio de Molina, el Presidente tiene muchas ganas de salir de esta situación económica, pero hay diversos factores que se lo impiden. No obstante, cuestionó que las promesas realizadas por el Mandatario no se cumplieran.

“Yo soy de la época de Pérez Jiménez, y en ese entonces se cumplían las cosas, la palabra era un documento”, manifestó el adulto mayor esperando que el Gobierno nacional corrija esta situación.

También te puede interesar: Doña Ana Blanco fue homenajeada en La Victoria

Por su parte, Noel Franco expresó que estuvo muy mal hecho lo que hizo el Presidente, ya que a su criterio, no tomó en cuenta que esta situación perjudicaría a los jubilados. “Es que con este paupérrimo aumento que dio, no sirve para nada, porque nosotros no cobramos la cesta ticket. Hasta cuándo nos tiene que tener así este Gobierno, no es posible”, agregó.

Noel Franco

Franco manifestó que sirvió 37 años en la administración pública, y para él es una ofensa que el Ejecutivo nacional salga con este anuncio. “Está mal hecho lo que hizo el Presidente”, añadió.

Oswaldo Pinto

Para finalizar, Oswaldo Pinto dijo que el ajuste en la cesta ticket y el bono de guerra no les cuadra para nada a los pensionados. “Es para medio sobrevivir. Los 130 bolívares que cobramos no alcanzan, y con ese bono uno compra es una medicina y otras cosas, pero eso se va rápido”, concluyó.

LINO HIDALGO | elsiglo

FG