Incendio en edificio de La Barraca dejó una mujer lesionada

Una mujer resultó lesionada al intentar apagar por sus propios medios un incendio que se desató en su apartamento, ubicado en un edificio del sector La Barraca de Maracay.

El suceso se registró en la mañana de este sábado, específicamente en el apartamento 2-B del edificio 49, ubicado en la calle Nueve de la mencionada comunidad del municipio Girardot.

De acuerdo a la información facilitada, todo empezó a las 11:00 am, cuando la ciudadana afectada, cuya identidad oficial no trascendió a los medios, pidió auxilio a sus vecinos al no poder controlar el incendio que se originó en una de las habitaciones.

Los residentes del edificio desesperados por lo que estaba pasando, llamaron al 911 para solicitar apoyo de los organismos de seguridad. Sin embargo, la llamada telefónica a esta línea de emergencia nunca fue atendida, y tuvieron que salir corriendo hacia la avenida Constitución gritando por toda la comunidad pidiendo ayuda.

Voraz incendio causó pánico

Se conoció por boca de uno de los inquilinos del edificio 49, que una patrulla del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), se detuvo al ver el pánico colectivo y el voraz incendio que salía del inmueble.

“Gracias a Dios que pasó una patrulla del Cicpc, la detuvimos y ellos colaboraron en llamar a los bomberos para que combatieran el fuego”, aseguró uno de los vecinos.

Otro ciudadano, cuya identidad no quiso revelar, comentó que en cuestión de minutos el cuerpo de Bomberos del estado Aragua y funcionarios de Protección Civil, llegaron al lugar para atender esta situación.

Funcionarios atendieron al momento

“No te lo voy a negar, después que detuvimos la patrulla en pocos minutos llegaron”, relató la fuente.

En cuestión de segundos, los efectivos de prevención procedieron a combatir las llamas, a evaluar los daños y descartar la existencia de otras víctimas.

Se supo de forma extraoficial que la mujer lesionada sufrió quemaduras en las extremidades superiores.

“Salió caminando y fue atendida por unos funcionarios de Protección Civil, quienes la subieron a una ambulancia que la llevó hasta el Hospital Central de Maracay”, explicó uno de los testigos.

FUE EL AIRE ACONDICIONADO

Aunque no hay una versión oficial de los hechos, algunos habitantes comentaron que un presunto corto circuito tuvo su origen en un aire acondicionado del inmueble, debido presuntamente a una fluctuación eléctrica.

La mujer lesionada olvidó apagar al aire acondicionado de una habitación, y se fue a dormir en otra habitación del apartamento.

Al notar el humo, entró a la habitación y trató de apagar el fuego, pero optó finalmente por pedir ayuda a los vecinos.



Daño materiales

De acuerdo a las gráficas compartidas por los funcionarios de Protección Civil de Girardot, se puede observar que la cortina, las camas y otros objetos que estaban en la habitación, se quemaron rápidamente, provocando que las llamas se extendieran de manera veloz hasta abarcar la sala.



Afortunadamente, el fuego no llegó a expandirse por todo el apartamento, dejando intacta partes como la cocina, entre otros lugares.

Es importante destacar que muchos vecinos del edificio 49 hicieron hincapié sobre la falla de las líneas de emergencia, siendo estas de vital importancia ante cualquier acontecimiento que ocurra.

Por otra parte, es importante hacer un llamado a la colectividad del estado Aragua, en estar atentos ante cualquier tipo de eventualidades, donde se le recomienda contar conextintores y los contactos directos de los entes de seguridad, para prevenir situaciones adversas que lamentar.

LINO HIDALGO | elsiglo