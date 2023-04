Piden atención para casco histórico de Ribas

Para los habitantes del municipio José Félix Ribas, el casco histórico de la ciudad de La Victoria, pese a todos los acontecimientos importantes que se han vivido y al gran valor que tiene, con el transcurrir de los años ha pasado de ser una referencia de “aquella época dorada, a ser sinónimo de abandono y deterioro.

Los que hacen vida en esta parte del eje Este del estado Aragua explicaron que sólo caminar por estas vías y espacios se ha convertido en un desencanto, pues deben toparse con calles llenas de huecos, presencia de basura y hasta casas históricas en franco deterioro, por lo que se han cansado de hacer llamados a las autoridades de turno y no han sido escuchados.

En este sentido, María Eugenia Tovar mencionó: “Yo tengo viviendo en La Victoria más de 50 años y estos últimos son los que he visto que han afectado más al casco histórico. Ya todo lo que teníamos antes se perdió y no para mejorar, ya que las vías están llenas de cráteres, al igual que las caminerías, cuando no tienen monte, es la basura, es triste y lamentable. Se agradecen los trabajos que el alcalde ha tratado de hacer, pero a mi parecer es poco para todo lo que representa este sitio”.

Habitantes de Ribas dicen que es falta de atención

Rosaura Acuña, quien caminaba por una de las vías agregó: “Estos espacios son parte de nuestro terruño y que se han estado perdiendo simplemente por la falta de atención. No hay que culpar a un solo gobierno, porque son muchos los que han contribuido, lo que si es necesario que los invitemos a que contribuyan con las tradiciones y con la idiosincrasia del pueblo que los eligió. He visto avances, pero hay mejores maneras.

Siendo así, que en un recorrido por estos lugares también se pudo conocer que estos espacios son emblema de la cultura de la jurisdicción, tal es el caso de la Casa de la Cultura, la Iglesia Matriz, Casa del Padre de Simón Bolívar y el icónico Teatro Ribas, los cuales no escapan de esta triste realidad, pues si bien a algunos les están haciendo arreglos, a otros simplemente los dejaron parados sin techos, ni paredes.

Para finalizar, los ribenses hacen un llamado de atención a las organizaciones gubernamentales y entes competentes a que se aboquen a rescatar estos espacios, pues según ellos, los niños de la nueva generación también tienen el derecho de conocer y sentirse victorianos.

“No dejamos de agradecer las mejoras que hemos visto. Necesitamos ser más escuchados y recordarle al alcalde que sabemos que no puede hacer todo él, sin embargo, sus direcciones le están lanzando la partida para atrás”, exclamó Leandro Martínez.

DANIEL MELLADO | elsiglo