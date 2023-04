Aragüeños destacan la constante lucha por la independencia

El 19 de Abril de 1810 es una fecha de suma importancia en la historia de Venezuela, pues ese día marcó el inicio de importantes cambios en el sistema político, social y económico de nuestro país, dando pie a la lucha por la independencia.

El origen de este proceso de independencia surgió por el rechazo de la población a la continuidad de Vicente Emparan como regidor de la Capitanía General de Venezuela, dando pie a la Junta Suprema que sería la semilla de la independencia.

Dichos sucesos no solo cambiaron la historia de Venezuela, sino también la de otras naciones en el continente americano que siguieron el ejemplo que Caracas dio.

HABLAN LOS ARAGÜEÑOS



En un recorrido realizado por el equipo reporteril de elsiglo por la calles de Maracay conversamos con ciudadanos sobre la importancia que tiene la fecha, surgiendo de sus opiniones un pesimismo sobre el significado de la verdadera independencia.

En este sentido, Tania Calderón, comentó que los venezolanos no están para celebrar la independencia, al contrario, siguen en la calle en plena lucha contra un esquema gubernamental que califican de hambreador, y teme que si no se lucha “seguiremos viviendo bajo un yugo sin ser independientes”, condenó.

Mientras tanto, Yaneth Borges refirió la importancia de la fecha, pues gracias al alzamiento de los ciudadanos en aquel entonces, hoy día se vive de manera libre y soberano, a pesar de la situación.

“Se podría decir que vivimos en una independencia a medias, seguimos en la lucha por conseguirla”, aseveró Borges.





Por su parte, Edimar Cabrera manifestó que hoy día Venezuela vive bajo una “independencia disfrazada” pues a su juicio, “la gente no puede hacer su voluntad porque te limitan. No podemos decir que estamos en independencia si realmente no somos libres, tenemos un sueldo que no alcanza para nada, mientras ellos se llevan todas las riquezas a otros países”, lamentó.

Igualmente Doris Castro resaltó que el 19 de abril es una de las fechas más importantes del país, pues este día se inició un proceso que culminó en la conformación de Venezuela como nación.

Lee también: 19 de Abril de 1810: Fecha que marcó el inicio de la lucha por la Independencia de Venezuela



“Esta es una fecha que hay que conmemorar con orgullo, nuestros antepasados lucharon para que nosotros pudiéramos ser libres. Como madre y docente siempre trato de inculcar estas efemérides para que perduren en el tiempo y recordemos nuestras raíces”, finalizó.

HERNÁN GONZÁLEZ | elsiglo